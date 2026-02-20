La Bourse de Paris vole de record en record, soutenue par le jugement de la Cour suprême

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1,39% vendredi, touchant un nouveau record en clôture, à l'issue d'une séance marquée par le jugement de la Cour suprême des Etats-Unis qui a déclaré illégale une bonne partie des droits de douane mis en place par l'administration Trump.

L'indice vedette CAC 40 a bondi de 116,71 points pour s'établir à 8.515,49 points, dépassant son précédent record touché deux jours plus tôt. Le CAC 40 a même culminé à 8.529,00 points, signant aussi un nouveau record en séance.

Depuis le début de l'année, l'indice phare de la Bourse de Paris affiche une progression de 4,49%. En comparaison avec d'autres places européennes, Londres affiche sur la même période une hausse de 7,61%, Francfort de 3,15% et Milan de 3,40%. Aux Etats-Unis, l'indice élargi S&P 500 ne progressait que de 0,20% environ depuis la première séance boursière de l'année, le 2 janvier.

Les places européennes étaient déjà en hausse avant la décision de la Cour suprême américaine, profitant de la publication d'indicateurs économiques accueillis positivement en zone euro.

Dans le détail, la croissance de l'activité du secteur privé y a accéléré en février, atteignant son rythme le plus élevé depuis trois mois grâce au redressement du secteur industriel, selon l'indice PMI Flash de S&P Global.

La décision de la justice américaine sur les droits de douane a toutefois donné une seconde impulsion à la séance.

"Les marchés actions accueillent à bras ouvert cette décision, synonyme de plus de bénéfices pour les entreprises et une augmentation de leurs marges", commente Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie marchés de Natixis IM.

Le marché a toutefois la "quasi-certitude qu'on n'en a pas fini avec les droits de douane: Donald Trump pourrait ne pas vouloir en rester là et les regards sont tournés vers la réaction qu'aura la Maison Blanche", souligne aussi M. Chetouane.

La décision de la Cour suprême rendue vendredi ne porte pas sur l'intégralité des droits de douane décidés par l'administration Trump: ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium, ne sont pas concernés.

Donald Trump avait choisi d'imposer ces surtaxes douanières en s'appuyant sur un texte de 1977 autorisant théoriquement l'exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès dès lors qu'une "urgence économique" était identifiée.

Mais, selon le président de la Cour suprême John Roberts, le président des Etats-Unis doit "justifier d'une autorisation du Congrès claire" pour mettre en place des droits de douane.

Cette décision ouvre par ailleurs la voie à de possibles remboursements des surtaxes déjà payées par les entreprises, alors que plusieurs l'avaient anticipé en déposant un recours en ce sens.

"Le Trésor américain a engrangé autour de 175 milliards de dollars de taxes douanières depuis la mise en place de sa politique douanière en avril 2025", relève quant à lui Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés à IG France.

Les valeurs exportatrices en hausse

Les valeurs exportatrices concernées par la décision de la Cour suprême, comme celles du luxe par exemple, ont bondi. Deux des géants du secteur sont cotées à Paris: LVMH a bondi de 4,37% à 554,70 euros l'action et Hermès de 3,58% à 2.112,00 euros.

Du côté des vins et spiritueux, Pernod Ricard a pris 3,45% à 86,84 euros.

L'indice phare de la place boursière parisienne a aussi été soutenu par la forte hausse d' Air Liquide (+4,80% à 175,56 euros), le géant français des gaz industriels ayant fait état d'un bénéfice net record pour 2025.

