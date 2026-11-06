Le risque de crédit de SoftBank atteint son plus haut niveau depuis quatre ans alors que les craintes liées à l'IA agitent les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sur les investissements de SoftBank et les résultats électoraux aux paragraphes 3 à 6. Modifie les mots-clés destinés aux clients médias, qui passent de GLOBAL-MARKETS/AI-CDS à SOFTBANK-CDS/)

Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement de l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a bondi vendredi à son plus haut niveau depuis quatre ans, alors que les inquiétudes concernant la rentabilité de l'IA ont secoué les marchés financiers mondiaux.

Le spread des swaps de défaut de crédit à 5 ans de SoftBank

SFTB5YJPAC=MG a augmenté de 22 points de base pour atteindre 466 pb, selon les données de Markit, son plus haut niveau depuis octobre 2022.

SoftBank est considérée comme un indicateur des perspectives d’investissement dans l’IA en raison de son investissement de 64,6 milliards de dollars dans OpenAI, développeur de modèles de pointe, et de sa participation de 90 % dans le concepteur de puces Arm O9Ty.F .

Les investisseurs ont redoublé de vigilance cette année concernant la situation financière de SoftBank, car la société s’est endettée davantage à des taux record pour financer sa participation dans OpenAI, tandis que les perspectives de retour sur investissement ont été repoussées par le report de l’introduction en bourse d’OpenAI à 2027.

Les victoires écrasantes du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat de cette semaine aux États-Unis ont fait craindre un ralentissement du rythme de développement des infrastructures d’IA, ce qui s’ajoute à la hausse des écarts de crédit des entreprises qui se sont endettées pour mener ce déploiement.

Les résultats des élections de mi-mandat mettent en péril un tiers de la capacité des centres de données américains, car les centres de données prévus sont situés dans des États où les gouverneurs pourraient ralentir le développement, a écrit jeudi Rolf Bulk, responsable des semi-conducteurs et des infrastructures chez Futurum Group, dans un rapport de recherche.