Le revendeur de billets StubHub fixe le prix de l'introduction en bourse à 23,50 dollars, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le revendeur de billets StubHub a fixé le prix de son introduction en bourse à 23,50 dollars, ce qui valorise la société à 8,6 milliards de dollars, a rapporté CNBC mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. StubHub n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.