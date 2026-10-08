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Le résultat d'exploitation de Seven & i recule de 11 % au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 09:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur japonais de la chaîne de supérettes 7-Eleven, Seven & i Holdings 3382.T , a annoncé jeudi une baisse de 11 % de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre.

La société a dégagé un résultat d'exploitation de 127,3 milliards de yens (805 millions de dollars) sur la période de juin à août, contre 132,3 milliards de yens sur la même période de l'année précédente.

* Le résultat d’exploitation pour le semestre clos fin août a progressé de 137 % à périmètre constant, après ajustement pour tenir compte de l’impact de la déconsolidation de York Holdings, la société mère de ses activités non stratégiques, et de Seven Bank, sa branche bancaire, a indiqué Seven & i dans une présentation.

* Les prix élevés du carburant ont fait grimper les bénéfices de sa branche de supérettes à l’étranger, qui exploite un réseau de supérettes et de stations-service à travers l’Amérique du Nord.

* Le résultat d’exploitation de l’activité nationale de supérettes au cours du semestre clos en août a reculé de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente, l’inflation continuant de peser sur la consommation au Japon et les concurrents ayant gagné des parts de marché.

(1 dollar = 158,1400 yens)

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