Le résultat d'exploitation de Bayer au premier trimestre bondit de 9 % grâce à la bonne santé de son activité soja

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un arrière-plan partout) par Ludwig Burger

Bayer BAYGn.DE a annoncé mardi une hausse de 9 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel, bien supérieure aux attentes du marché, après qu'un accord conclu avec son principal concurrent américain dans le domaine de la protection des cultures a facilité son accès au marché des semences de soja.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ajusté des éléments exceptionnels, s'est établi à 4,45 milliards d'euros (5,23 milliards de dollars), a déclaré le fabricant allemand de médicaments et de produits phytosanitaires.

Ce chiffre a dépassé les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 3,93 milliards d'euros, selon un consensus publié sur le site web de la société.

L'effet positif du soja, qui a plus que compensé la perte de la protection par brevet du médicament anti-AVC Xarelto et du médicament ophtalmologique Eylea, offre un répit au directeur général Bill Anderson dans sa lutte pour surmonter des litiges coûteux et des dettes colossales.

Le bénéfice de la division Crop Science a bondi de 17,9 % pour atteindre 3,0 milliards d'euros, stimulé par le règlement, cette année, d'un litige concernant les licences de soja avec son principal concurrent, Corteva CTVA.N .

Le groupe a également confirmé ses prévisions, corrigées des effets de change, pour les résultats de 2026.

La Cour suprême des États-Unis a accepté de se prononcer sur la demande de Bayer visant à mettre fin à des milliers de poursuites judiciaires alléguant que son herbicide Roundup provoque le cancer. Mais les juges semblaient divisés dans leur évaluation après une première audience le mois dernier, ce qui a pesé sur le cours de l'action.

Anderson a procédé à une refonte de la structure de gestion de Bayer, mais a suspendu un examen du portefeuille qui aurait pu conduire à un démantèlement du groupe diversifié.

Bayer a accepté ce mois-ci d'acquérir Perfuse Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,45 milliards de dollars, en fonction du succès du développement, afin de renforcer son activité ophtalmologique.