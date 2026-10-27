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Le reste de l'indice S&P 500 devrait surpasser les « Big 7 » en termes de croissance des bénéfices au troisième trimestre - Jefferies
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 14:17

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* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains affichent une légère hausse; le Nasdaq 100 progresse d'environ 0,4 %

* L'indice Case-Shiller des prix immobiliers sur 20 millions de logements pour le mois d'août est conforme aux estimations

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,1 %

* Le dollar, l'or et le bitcoin progressent; le brut américain recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 4,99 %

27 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

Le reste du S&P 500 devrait surpasser les « Magnificent Seven » en termes de croissance des bénéfices au troisième trimestre, selon Jefferies, ce qui indique que la dynamique des bénéfices s'étend au-delà de la poignée de valeurs technologiques à très forte capitalisation qui ont tiré une grande partie des hausses du marché américain ces dernières années.

Les bénéfices ajustés des autres sociétés de l'indice S&P 500 devraient progresser de 32 %, contre 21,4 % pour les «Magnificent Seven», a indiqué Jane Gibbons, stratège chez Jefferies, dans une note.

Les «Mag 7» restent en tête en termes de chiffre d'affaires, avec une croissance des ventes estimée à environ 23% contre 11 % pour le reste de l'indice, a ajouté Mme Gibbons.

La forte croissance des bénéfices des entreprises américaines a soutenu la progression du marché boursier cette année, malgré des vents contraires tels que la hausse des rendements des bons du Trésor et des coûts de l'énergie, alimentée par les tensions au Moyen-Orient.

Avec plus de 120 entreprises ayant publié leurs résultats à ce jour, les bénéfices du troisième trimestre devraient afficher une hausse de plus de 30 % par rapport à l'année dernière, selon les données de LSEG I/B/E/S.

La productivité liée à l'IA, les dépenses et l'inflation restent jusqu'à présent les thèmes clés abordés lors des conférences sur les résultats, a déclaré M. Gibbons.

Alors que plusieurs géants de la « Big Tech », notamment Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , s'apprêtent à publier leurs résultats cette semaine, l'attention se portera sur les prévisions fournies par ces entreprises concernant leurs plans d'investissement et sur la question de savoir si elles tirent un retour sur ces dépenses massives.

(Joel Jose)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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