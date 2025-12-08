Le restaurateur Alsea va ouvrir un restaurant Raising Cane's au Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

L'opérateur de restaurants mexicains Alsea a déclaré lundi qu'il avait signé un accord de développement avec la chaîne américaine de chicken fingers Raising Cane's pour ouvrir des restaurants au Mexique.

La marque, connue pour ses doigts de poulet et sa sauce Cane's originale, devrait commencer ses activités au cours du second semestre 2026, a déclaré Alsea dans un communiqué, ajoutant qu'il prévoit d'explorer d'autres possibilités d'expansion dans la région.

"Nous sommes ravis de nous associer à Raising Cane's, une marque emblématique, et de contribuer à sa croissance internationale", a déclaré Christian Gurria, directeur général d'Alsea.

En avril, Chipotle Mexican Grill CMG.N a conclu un partenariat avec Alsea pour ouvrir son premier Taco Bell au Mexique au début de l'année prochaine.