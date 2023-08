Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Le responsable des obligations convertibles de JP Morgan AM prend sa retraite information fournie par Newsmanagers • 31/08/2023 à 08:15

(NEWSManagers.com) - Hart Woodson, le responsable des obligations convertibles de JP Morgan Asset Management, va partir à la retraite en fin d’année, après plus de 40 années passées dans le secteur, rapporte la presse britannique. L’intéressé avait rejoint JPMAM il y a cinq ans en provenance d’Advent Capital Management. Il était devenu co-gérant des fonds JPM Global Convertibles et JPM Global Convertibles Conservative. Les responsabilités de Hart Woodson seront confiées à Paul Levene, Eric Wehbe et Winnie Liu.