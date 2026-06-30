Le responsable américain de l'énergie exhorte les promoteurs de centres de données à riposter face à leurs détracteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Mardi, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a exhorté les partisans des centres de données, lors d'une conférence d'Amazon Web Services AMZN.O , à riposter face aux détracteurs, affirmant que les inquiétudes concernant ces installations étaient « exagérées ».

M. Wright a énuméré les préoccupations soulevées par les opposants face à l’essor de ces installations, notamment la consommation d’eau et d’électricité, et la crainte que l’intelligence artificielle qu’elles soutiennent ne supprime des emplois et ne nuise aux communautés.

« Ce sont les arguments que tout le monde avance et, pour l’instant, dans les sondages, ce sont eux qui l’emportent », a-t-il déclaré.

M. Wright, ancien directeur général de la société de services pétroliers Liberty Energy LBRT.N , a comparé cette situation à l’opposition à laquelle il avait été confronté concernant la technique de forage pétrolier et gazier connue sous le nom de « fracking ». « Ils ne peuvent pas gagner et ils ne gagneront pas », a déclaré M. Wright. Un sondage Reuters/Ipsos ce mois-ci a montré que seul un Américain sur trois approuve le rythme effréné de la construction de centres de données, une question qui préoccupe les électeurs et les campagnes politiques à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Les opposants aux centres de données soulèvent des problèmes réels, notamment le fait que l’intelligence artificielle pourrait permettre « certaines choses néfastes », a déclaré M. Wright, sans donner plus de détails. Ce n’est pas que ces problèmes soient irréels, « ils sont simplement exagérés ». Il a exhorté ses partisans à discuter avec leurs voisins sceptiques. « Vous devriez être extrêmement fiers de ce que vous faites… partagez un peu de cette fierté et de ces faits avec tous ceux qui vous entourent. »

« Nous vaincrons l’opposition aux centres de données plus rapidement que prévu », a-t-il déclaré.

Les centres de données sont également devenus un sujet brûlant parmi les investisseurs. Kevin O’Leary, investisseur célèbre et personnalité de la télévision, est récemment revenu sur ses propos selon lesquels les opposants à son projet de centre de données de 40 000 acres dans l’Utah étaient financés par la Chine ou le Parti communiste chinois, affirmant qu’il n’avait « aucune preuve ». M. O’Leary a accepté de revoir le projet à la baisse afin de protéger la faune sauvage.