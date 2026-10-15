Le réseau Starshield rétabli en Ukraine - source

Le réseau de satellites à usage militaire Starshield, développé par SpaceX, a été pleinement rétabli en Ukraine, a déclaré jeudi une source au sein du ministère ukrainien de la Défense, au lendemain de restrictions imposées à ce service essentiel aux forces de Kyiv.

L'Ukraine s'était plainte mercredi que la fonctionnalité "en mouvement" de Starshield, qui permet d'assurer une connexion haut débit à bord des équipements militaires en déplacement rapide, notamment les drones, ait été limitée au-delà de 160 km/heure, perturbant les opérations militaires.

Accusé par l'Ukraine d'avoir imposé ces restrictions, le milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX, a renvoyé la balle au gouvernement fédéral américain. "Toute limitation de débit ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et en fin de compte par le président américain", a-t-il écrit mercredi sur son réseau X, distinguant Starshield du réseau Starlink utilisé à des fins civiles.

(Dan Peleschuk; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)