Le réseau de Verizon est hors service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le réseau de Verizon Communications

VZ.N a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Plus de 170 000 personnes ont signalé des problèmes avec les services de l'opérateur de télécommunications, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme.

