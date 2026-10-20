Le rendement des obligations japonaises à 20 ans chute brutalement après une adjudication qui a battu tous les records

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(Ajout de commentaires, mise à jour des rendements)

par Junko Fujita

Le rendement des obligations d'État japonaises à 20 ans a fortement baissé mardi, après qu'une adjudication record pour les titres de même échéance a redonné confiance aux investisseurs.

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 20 ans

JP20YTN=JBTC a chuté de 6 points de base (pb) pour s'établir à 3,71 %, son plus bas niveau depuis le 9 septembre, après l'annonce des résultats de l'adjudication. Les rendements évoluent à l'inverse des cours des obligations

* Le rendement a finalement clôturé en baisse de 4,5 points de base, à 3,725 %

* L’adjudication a reçu des offres représentant 5,84 fois le montant mis en vente, soit le ratio le plus élevé depuis la première émission d’obligations à 20 ans en 1987, et supérieur au ratio de 4,01 fois enregistré lors de la précédente adjudication le mois dernier

* Takashi Fujiwara, gestionnaire de fonds en chef chez Resona Asset Management, a déclaré que les anticipations croissantes selon lesquelles les hausses de taux de la Banque du Japon pourraient prendre fin dès mars prochain sont favorables au secteur des obligations à très long terme

* "Certains estiment que l’inflation attendue devrait rester stable, ce qui éviterait à la Banque du Japon de devoir relever ses taux de manière agressive", a déclaré M. Fujiwara

* "Les bons résultats de cette adjudication suggèrent que de nombreux investisseurs anticipent un rebond du marché obligataire, alors qu’ils s’étaient tournés vers des actifs refuges après les manifestations de masse en France et la vague de ventes massives des actions et obligations de CoreWeave

CRWV.O ", a déclaré Katsutoshi Inadome, stratège senior chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management

* Le rendement des obligations à 30 ans JP30YTN=JBTC a reculé de 5 points de base à 3,935 % et celui des obligations d’État japonaises à 40 ans JP40YTN=JBTC a baissé de 6 points de base à 4,05 %

* Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a progressé de 1,5 point de base, à 2,920 %