 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,18
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le rendement de l'OAT à 30 ans à un pic de 16 ans
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 10:48

Le Palais de l'Elysee. (Crédit : Adobe Stock)

Le Palais de l'Elysee. (Crédit : Adobe Stock)

Le rendement des obligations d'Etat françaises à 30 ans a atteint mardi son plus haut niveau en plus de 16 ans, poussé par des inquiétudes budgétaires, alors que le Premier ministre François Bayrou a entamé des discussions avec les partis politiques pour éviter un renversement du gouvernement avant un vote de confiance prévu le 8 septembre.

Le rendement des obligations d'État françaises à 30 ans

FR30YT=RR a grimpé en séance à 4,513%, son niveau le plus élevé depuis juin 2009, soit une hausse d'environ 6,5 points de base, après une clôture à 4,449% lundi. Il est depuis revenu à 4,4922%, en hausse de 4,4 points de base.

Le dix ans FR10YT=RR , quant à lui, prend 3,6 points de basen, à 3,5731%, vers 08h45 GMT.

L'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT à dix ans DE10FR10=RR est proche des 80 points de base.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

FRA BENCHMARK 10A
3,460 Rates +0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank