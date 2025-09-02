Le rendement de l'OAT à 30 ans à un pic de 16 ans

Le Palais de l'Elysee. (Crédit : Adobe Stock)

Le rendement des obligations d'Etat françaises à 30 ans a atteint mardi son plus haut niveau en plus de 16 ans, poussé par des inquiétudes budgétaires, alors que le Premier ministre François Bayrou a entamé des discussions avec les partis politiques pour éviter un renversement du gouvernement avant un vote de confiance prévu le 8 septembre.

Le rendement des obligations d'État françaises à 30 ans

FR30YT=RR a grimpé en séance à 4,513%, son niveau le plus élevé depuis juin 2009, soit une hausse d'environ 6,5 points de base, après une clôture à 4,449% lundi. Il est depuis revenu à 4,4922%, en hausse de 4,4 points de base.

Le dix ans FR10YT=RR , quant à lui, prend 3,6 points de basen, à 3,5731%, vers 08h45 GMT.

L'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT à dix ans DE10FR10=RR est proche des 80 points de base.

