Le cycliste français Sofiane Sehili libéré par la justice russe

Le cycliste français d'ultradistance Sofiane Sehili a été libéré jeudi par un tribunal russe qui l'avait auparavant jugé coupable d'avoir franchi illégalement la frontière entre la Chine et la Russie, rapporte l'agence RIA.

"L'audience a eu lieu aujourd'hui. Sofiane rentre à la maison", a écrit sur Instagram sa compagne Fanny Bensussan.

Sofiane Sehili a été condamné à une amende de 50.000 roubles (530 euros) qu'il n'aura toutefois pas à régler, le tribunal l'en ayant dispensé.

Originaire du Lot, Sofiane Sehili ambitionnait de relier Lisbonne à Vladivostok à vélo lorsqu'il a été arrêté début septembre à la toute fin de son périple dans l'Extrême-Orient russe, alors qu'il tentait de franchir la frontière sino-russe.

(Reuters)