Croissance organique de 9% du CA sur neuf mois pour Thales
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:17
Les prises de commandes s'élèvent à 16,76 MdsEUR à fin septembre, en croissance organique de 9% (+8% au total), continuant de bénéficier d'une forte dynamique dans la majorité de ses activités, en particulier dans l'aérospatial et la défense.
Thales confirme tous les objectifs 2025, à savoir un ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +7%, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté entre 12,2 et 12,4%.
'Thales, fort de son positionnement solide sur l'ensemble de ses grands marchés et de la pertinence de ses produits et solutions, dispose de perspectives favorables à moyen et long terme', estime-t-il plus largement.
Valeurs associées
|265,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,31%
