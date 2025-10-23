 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,46
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Croissance organique de 9% du CA sur neuf mois pour Thales
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 08:17

Thales affiche un chiffre d'affaires des neufs premiers mois de 2025 de près de 15,26 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale), portée à la fois par les marchés matures (+7,7%) et émergents (+14,5%).

Les prises de commandes s'élèvent à 16,76 MdsEUR à fin septembre, en croissance organique de 9% (+8% au total), continuant de bénéficier d'une forte dynamique dans la majorité de ses activités, en particulier dans l'aérospatial et la défense.

Thales confirme tous les objectifs 2025, à savoir un ratio des prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +7%, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté entre 12,2 et 12,4%.

'Thales, fort de son positionnement solide sur l'ensemble de ses grands marchés et de la pertinence de ses produits et solutions, dispose de perspectives favorables à moyen et long terme', estime-t-il plus largement.

Valeurs associées

THALES
265,2000 EUR Euronext Paris +2,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank