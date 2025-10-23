 Aller au contenu principal
Broyage de poussins: L214 porte plainte contre un couvoir des Deux-Sèvres
information fournie par AFP 23/10/2025 à 08:18

L'association de défense des animaux L214 a porté plainte contre un important couvoir d'œufs dans les Deux-Sèvres, dénonçant des "sévices graves" et "mauvais traitements" sur des poussins broyés ( AFP / Emmanuel Dunand )

L'association de défense des animaux L214 a porté plainte contre un important couvoir d'œufs dans les Deux-Sèvres, dénonçant des "sévices graves" et "mauvais traitements" sur des poussins broyés, une pratique autorisée dans certaines filières.

De brèves images mises en ligne par l'association dans la nuit de mercredi à jeudi montrent un employé du site, situé à La Boissière-en-Gâtine près de Niort, lancer des poussins vivants sur le tapis d'une machine à broyer, tandis qu'un autre en écrase à l'aide d'une raclette, ce qui constitue selon L214 des "sévices graves".

Des images "choquantes et absolument contraires aux valeurs de notre entreprise et aux exigences que nous imposons à nos collaborateurs en matière de bien-être animal. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté", a réagi la coopérative agricole Terrena, propriétaire du couvoir incriminé.

"Une enquête interne est en cours afin de faire toute la lumière sur ces faits et de comprendre précisément les circonstances dans lesquelles ces images ont été tournées", a-t-elle ajouté.

Les autres extraits vidéo diffusés par L214 montrent le broyage de poussins et pintadeaux encore vivants, déversés dans la machine par caisses entières.

Depuis 2022, la France a interdit le broyage des poussins mâles dans la filière des poules pondeuses destinées à la production d'œufs. Mais cette pratique reste autorisée pour mettre à mort des poussins destinés à la filière viande, pour laquelle intervient le couvoir en question.

La société Boyé Accouvage, qui emploie 130 salariés, fournit en effet une cinquantaine d'éleveurs de volailles de chair dans cinq départements - un million de poussins et 220.000 pintadeaux voyant le jour, chaque semaine, dans ses installations, selon elle.

Dans sa plainte déposée mercredi auprès du parquet de Niort, L214 dénonce le broyage comme un "mauvais traitement" dépourvu de "nécessité", contraire au Code rural et découlant de "choix purement économiques", alors que "d'autres solutions existent pour éviter la mise à mort" des poussins, comme le sexage des œufs, utilisé dans la filière ponte.

"Il n'y a pas d'élimination des poussins en fonction de leur sexe dans la filière viande", répond Terrena, qui compte 18.000 exploitations adhérentes et 13.000 collaborateurs dans le grand Ouest.

Tous les poussins viables sont valorisés, affirme la coopérative, "l'élimination" de ceux qui présentent des malformations ne représentant "qu'une part très limitée des éclosions" et étant "strictement encadrée par la réglementation".

Environnement
