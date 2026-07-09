Le relèvement du seuil de croissance des bénéfices des entreprises constitue un défi pour la reprise du marché boursier américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de plus de 23 % au deuxième trimestre

* Les estimations de bénéfices progressent après un premier trimestre exceptionnel pour les entreprises américaines

* Les bénéfices du secteur technologique devraient progresser de plus de 65 % dans un contexte de forte hausse des dépenses en IA

par Lewis Krauskopf et Caroline Valetkevitch

L'optimisme croissant concernant les résultats des entreprises a propulsé le marché boursier américain vers de nouveaux sommets en 2026. La question à laquelle les investisseurs souhaitent obtenir une réponse dans les semaines à venir est la suivante: les entreprises pourront-elles tenir cette promesse de bénéfices?

Les estimations de bénéfices pour 2026 ont grimpé en flèche après un premier trimestre exceptionnel pour les entreprises américaines, soutenu par des dépenses massives dans le développement des infrastructures d’IA et un contexte économique solide.

Selon les investisseurs, des résultats plus solides constituent un solide soutien fondamental pour les actions, mais ces estimations revues à la hausse pourraient s’avérer plus difficiles à atteindre pour les entreprises et entraîner des répercussions sur le marché en cas de déception — une dynamique qui a peut-être été à l’œuvre cette semaine, avec les bons résultats de Samsung Electronics suivis d’une vague de ventes dans le secteur volatil des semi-conducteurs. Pour le deuxième trimestre qui vient de s’achever, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 23,4 % par rapport à l’année dernière, selon LSEG IBES, qui compile les estimations des analystes. Ce chiffre est nettement supérieur à la croissance de 15,2 % qui était attendue pour cette période au début de l’année. Les prévisions pour le reste de l’année 2026 ont également grimpé en flèche.

« La hausse des bénéfices et des attentes est une excellente nouvelle pour les investisseurs, car elle stimule la hausse du marché », a déclaré Chris Fasciano, stratège en chef des marchés chez Commonwealth Financial Network. Il a toutefois ajouté: « Cela place la barre nettement plus haut. »

LES RÉSULTATS STIMULENT LE MARCHÉ TANDIS QUE LES VALORISATIONS SE MODÈRENT

La saison des résultats du deuxième trimestre débute la semaine prochaine avec les publications des grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ainsi que d’autres entreprises de premier plan telles que Netflix

NFLX.O et Johnson & Johnson JNJ.N .

Les dépenses d’investissement massives engagées par les grandes entreprises pour développer leurs infrastructures d’intelligence artificielle ont stimulé les résultats cette année, en particulier pour les fabricants de semi-conducteurs, mais aussi pour toute une série d’entreprises technologiques, industrielles et autres bénéficiant de ce développement. Les dépenses de consommation, qui sont restées solides malgré la flambée des prix de l’énergie suite à la guerre en Iran, ont également contribué à soutenir la croissance économique.

Cette année, les estimations concernant l’amélioration attendue des bénéfices de l’indice dépassent les gains du marché: le S&P 500 .SPX a progressé de 9 %, tandis que les estimations des bénéfices pour l’année à venir sont en hausse de 21 % en 2026, selon LSEG Datastream.

« Il est très, très rare d’observer un marché aussi vigoureux, avec des bénéfices encore plus solides », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

Les perspectives de bénéfices plus solides ont contribué à modérer la valorisation globale du marché en 2026, allant à contre-courant de la tendance générale à la hausse des cours observée depuis le début de la phase haussière il y a près de quatre ans. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 s’établissait dernièrement à 20,1, en baisse par rapport à un multiple de 22,2 à la fin de 2025, selon LSEG Datastream.

Un marché porté par une dynamique positive des bénéfices est encourageant, ont déclaré les investisseurs. Mais cela pourrait également laisser peu de marge d’erreur lorsque les entreprises commenceront à publier leurs résultats et à donner leurs prévisions au cours des prochaines semaines.

« Nous allons aborder le deuxième trimestre avec des attentes un peu plus élevées », a déclaré Joe Mazzola, responsable des opérations et stratège en produits dérivés chez Charles Schwab. « La volatilité devrait être un peu plus marquée en ce qui concerne les résultats du deuxième trimestre, simplement parce que les révisions ont été revues à la hausse. »

LES ESTIMATIONS SONT-ELLES ALLÉES TROP LOIN?

Alors que les investisseurs s’étaient préparés à des résultats solides pour le premier trimestre en début d’année, les performances ont finalement largement dépassé même ces espoirs optimistes, se traduisant par la plus forte croissance trimestrielle des bénéfices depuis plus de quatre ans. Les bénéfices du S&P 500 ont bondi de 29,4 % au premier trimestre, contre une hausse de 14,4 % attendue début avril avant la publication des résultats.

La question qui se pose désormais à Wall Street est de savoir si les analystes sont depuis devenus trop optimistes dans leurs prévisions de bénéfices.

« Le risque est que les résultats exceptionnellement solides du premier trimestre aient conduit les analystes à revoir à la hausse de manière excessive leurs estimations pour les trois trimestres restants », a indiqué Yardeni Research dans une note publiée cette semaine.

Parmi les secteurs du S&P 500, la croissance des bénéfices du secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, devrait s’établir à 65,5 % pour le trimestre, selon les données de LSEG IBES. Parmi les autres secteurs qui se démarquent, on trouve l’énergie, dont les bénéfices devraient progresser d’environ 115 % ce trimestre en raison de la flambée des cours du pétrole, et les matériaux, avec une hausse attendue de 32,5 %.

« Je ne m’attends pas à des fluctuations importantes des valeurs technologiques ni des autres titres, à moins qu’elles ne dépassent largement les prévisions », a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. « Ces seuils de bénéfices… ont désormais été fixés à un niveau plus élevé. »

Les estimations pour l’ensemble de l’année tablent désormais sur une hausse des bénéfices de 26,4 % en 2026, ce qui constituerait la meilleure performance annuelle depuis 2021. Une nouvelle hausse de 17,9 % est attendue en 2027.

M. Hackett a indiqué qu’il souhaitait davantage de précisions quant à savoir si certains des facteurs à l’origine de la vigueur des bénéfices en 2026 – tels que les retombées liées à l’IA et les mesures de relance budgétaire – se reproduiraient à l’avenir.

« C’est pour moi la principale préoccupation: le caractère ponctuel de certains de ces événements qui se sont produits cette année et qui ne sont tout simplement pas durables », a déclaré M. Hackett.

Selon les investisseurs, l’incertitude quant à la capacité des bénéfices à atteindre ces estimations ambitieuses pourrait modérer quelque peu les valorisations du marché. Il est plus délicat de prévoir les résultats liés à une technologie émergente comme l’IA, a expliqué Jack Ablin, associé fondateur et stratège en chef des investissements chez Cresset Capital.

« C’est en partie pour cette raison que les multiples sont en baisse, car la visibilité fait défaut », a déclaré M. Ablin. « Cela confère également une importance bien plus grande à la saison des résultats. Nous aurons alors une meilleure idée de la direction que prennent les choses. »