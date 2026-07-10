Le REIT spécialisé dans les centres de données Fermi s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 375 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** Les actions de Fermi ( FRMI.O ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données, ont chuté de 15,8 % vendredi avant l'ouverture de la bourse, atteignant leur plus bas niveau depuis un mois à 6,16 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** FRMI, société basée à Amarillo, au Texas, a annoncé jeudi en fin de journée le prix de son émission privée d’obligations convertibles à 5 % d’un montant de 375 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031

** Le montant de l’émission a été revu à la hausse par rapport aux 350 millions de dollars initialement prévus; le prix de conversion initial de 9,52 dollars représente une prime de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société a l’intention d’utiliser la majeure partie du produit net à des fins générales, et environ 30 millions de dollars pour financer des opérations de « capped call » visant à compenser une dilution potentielle ** Jusqu’à jeudi, l’action FRMI avait perdu 20 % ce mois-ci, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 4,7 milliards de dollars. Le titre a chuté de 65 % par rapport à son prix d’introduction en bourse de 21 dollars en septembre ** Son titre s’est effondré en décembre après qu’un locataire potentiel a résilié un accord destiné à contribuer au financement de la construction de son site au Texas, puis a fortement chuté en avril à la suite des départs du directeur général et cofondateur Toby Neugebauer ainsi que du directeur financier Miles Everson

** 8 analystes sur 10 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 2 la note « conserver »; objectif de cours médian: 17,50 $, selon les données de LSEG