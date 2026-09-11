Le REIT hypothécaire Redwood recule après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 185 millions de dollars

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11 septembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier hypothécaire Redwood Trust ( RWT.N ) ont reculé de 2,1 % à 3,55 dollars en début de séance vendredi, après une levée de fonds supérieure aux prévisions

** RWT, dont le siège se trouve à Mill Valley, en Californie, a annoncé vendredi matin la fixation du prix d’une émission privée d’obligations convertibles à 7 % d’un montant de 185 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 septembre 2030

** Le prix de conversion de 4,90 $ représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 3,63 $ jeudi

** Jeudi, le titre a plongé de près de 15 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six ans, après que la société a lancé une émission de 150 millions de dollars

** La société prévoit d’utiliser environ 129 millions de dollars du produit net de l’émission pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 7,75 % échéant en 2027, et 20 millions de dollars pour racheter ses propres actions dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Le reste sera affecté au financement de ses activités d'exploitation, de ses plateformes de crédit hypothécaire, à l'acquisition d'actifs pour son portefeuille d'investissement et à d'éventuelles acquisitions

** Le titre affiche désormais une baisse de 35 % depuis le début de l’année

** 6 analystes sur 8 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 2 recommandent de "conserver"; objectif de cours médian de 6 dollars, selon LSEG