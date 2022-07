Le régulateur néerlandais critique les promesses de rendements trop optimistes

(NEWSManagers.com) - L'autorité de surveillance des marchés financiers aux Pays-Bas, AFM, a récemment publié les résultats d'une enquête pour laquelle elle a demandé à 18 entreprises d'investissement (sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement) les rendements de long-terme qu'elles attendaient pour un portefeuille correspondant à un profil d'investisseur neutre (50% d'investissements risqués, 50% d'investissements averses au risque).

La fourchette des rendements bruts annuels attendus par les 18 firmes varie de 2,7% à 7% pour un même profil selon l'AFM qui suspecte les estimations les plus hautes d'être fantaisistes. En se basant sur l'hypothèse d'un rendement fictif avec l'application d'un coût fictif de 1,5% (donc un rendement de 1,2% et 5,5% annuel net), un investisseur au profil neutre ayant investi une somme initiale de 50.000 euros, il percevrait au bout de 20 ans la somme de 63.000 euros dans l'hypothèse de rendement la plus prudente et plus de 145.000 euros dans l'hypothèse la plus optimiste.

"Cette différence est due aux méthodes et hypothèses différentes utilisées par les entreprises d'investissement dans l'objectif de parvenir à un rendement attendu pour les différentes classes d'actifs. Par exemple, les sociétés évaluent les rendements en actions de manière très différente (5,7% à 11,1% de rendements annuels bruts estimés à long terme). Quand les rendements attendus ne sont pas réalistes, la cible ne peut pas être atteinte", tacle l'AFM, qui avertit d'une déception possible des investisseurs.

Pour les autres classes d'actifs examinées dans l'étude, les attentes de rendement brut annuel sur le long-terme des 18 firmes interrogées varient de -0,1% à 3% pour les obligations souveraines, de 0,7% à 3,7% pour les obligations investment grade et de 2,3% à 7% pour les obligations high yield.