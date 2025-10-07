Le régulateur minier chilien déclare que l'enquête sur l'effondrement mortel d'une mine prendra des mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chef du régulateur minier chilien Sernageomin a déclaré mardi que l'enquête sur l'effondrement mortel de la mine d'El Teniente prendrait probablement des mois avant d'être finalisée.

"En raison de la complexité de l'accident, il est difficile de déterminer une date exacte", a déclaré Andres Leon, directeur de Sernageomin, à Reuters. "Mais dans les prochains mois, nous devrions avoir quelque chose à communiquer."

L'accident survenu en juillet dans la mine de cuivre vedette de Codelco a entraîné la mort de six travailleurs et a été l'accident minier le plus meurtrier depuis des années au Chili, premier producteur mondial de métal rouge.