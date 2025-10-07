 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 969,50
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le régulateur minier chilien déclare que l'enquête sur l'effondrement mortel d'une mine prendra des mois
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chef du régulateur minier chilien Sernageomin a déclaré mardi que l'enquête sur l'effondrement mortel de la mine d'El Teniente prendrait probablement des mois avant d'être finalisée.

"En raison de la complexité de l'accident, il est difficile de déterminer une date exacte", a déclaré Andres Leon, directeur de Sernageomin, à Reuters. "Mais dans les prochains mois, nous devrions avoir quelque chose à communiquer."

L'accident survenu en juillet dans la mine de cuivre vedette de Codelco a entraîné la mort de six travailleurs et a été l'accident minier le plus meurtrier depuis des années au Chili, premier producteur mondial de métal rouge.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
10 609,50 USD LME +0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank