Le regroupement des actions de Prologue devient effectif

Prologue annonce la réalisation effective du regroupement de ses actions par échange de 100 actions anciennes contre une action nouvelle, conformément au calendrier annoncé dans un communiqué daté du 28 août dernier.

Ce regroupement d'actions s'inscrit dans le plan stratégique de recentrage industriel de Prologue et d'amélioration de l'ensemble de ses ratios financiers, mis en oeuvre depuis plus de deux ans. Il vise ainsi à assurer une meilleure visibilité de la valeur de Prologue en Bourse.

L'ensemble des actions anciennes de Prologue, d'une valeur nominale unitaire de 0,01 EUR (code ISIN : FR0010380626), a été radié du marché Euronext Growth Paris et remplacé, le 15 octobre, par 1 005 491 actions nouvelles de Prologue, d'une valeur nominale unitaire de 1 EUR (code ISIN : FR001401AOZ5). Le code mnémonique (ALPRG) reste inchangé.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un multiple de 100 recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux rompus d'actions, dans un délai de 30 jours à compter du 19 octobre, soit jusqu'au 18 novembre.