Le redressement de TI est une lente danse dans l'obscurité

22 octobre - ** Texas Instruments TXN.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, alimentant les craintes d'un long chemin à parcourir pour une reprise complète du marché des puces analogiques en raison de règles tarifaires obscures pour l'industrie des semi-conducteurs

** Actions en baisse de 8,5 % avant la mise sur le marché

DOULOUREUX À LA MARGE ** Morgan Stanley ("underweight", PT: $175) déclare que "TXN a connu une hausse en septembre, et nous nous attendions à une certaine pression sur les marges en décembre, mais les perspectives de revenus plus faibles ont été une surprise"

** Ajoute qu'alors que de modestes vents porteurs sont attendus des cycles macro et d'inventaire, et que les tendances des commandes sur les marchés industriels semblent optimistes, il est surprenant que cela ne se soit pas encore reflété dans la performance de TI

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 210 $) déclare que l'environnement de la demande reste constructif, bien que le rythme de la reprise soit beaucoup plus progressif que prévu ** TD Cowen ("buy", PT: $200) dit que TI a fini de construire des stocks, la saisonnalité, la dépréciation et la sous-utilisation s'allient pour former de forts vents contraires pour la marge brute (GM)

** "Cela prendra du temps et nécessitera un contexte plus favorable pour que cela se concrétise" ** Jefferies ("hold", PT: $180) dit "nous n'aimons pas le groupe Analog ici, étant donné l'absence de reprise cyclique avant peut-être le deuxième trimestre de l'année prochaine et nous restons à l'écart de TXN, étant donné la valorisation relative plus élevée et un potentiel de hausse du chiffre d'affaires plus limité dans toute reprise cyclique potentielle"