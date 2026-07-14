Le redressement de PepsiCo marque le pas alors que les Américains repensent leurs habitudes en matière de grignotage

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* Les ventes de produits alimentaires de PepsiCo en Amérique du Nord reculent de 2 % au deuxième trimestre, tandis que les volumes restent stables

* Selon les données, l'utilisation du GLP-1 a atteint 21 % des foyers américains en mai 2026

* Les volumes de produits alimentaires de PepsiCo ont baissé au cours de quatre des six derniers trimestres

par Anuja Bharat Mistry et Aishwarya Venugopal

Les Américains ont bâti l’une des plus grandes cultures du grignotage au monde. Aujourd’hui, PepsiCo

PEP.O découvre à quelle vitesse cela peut changer.

Avec un foyer américain sur cinq utilisant des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, la flambée du coût de la vie et une tendance générale à une alimentation plus saine, il devient de plus en plus difficile pour l’entreprise de relancer sa croissance. Cette pression s’est reflétée la semaine dernière dans ses résultats trimestriels .

Le chiffre d’affaires de l’activité alimentaire nord-américaine du fabricant de Frito-Lay et de sodas Pepsi a reculé de 2 %, tandis que les volumes sont restés stables au deuxième trimestre clos le 13 juin, et ce malgré des baisses de prix allant jusqu’à 15 % appliquées précédemment sur certains de ses produits phares, notamment Lay’s, Doritos, Cheetos et Tostitos.

Cela a marqué un revirement par rapport à la modeste reprise que les investisseurs pensaient observer en début d’année, lorsque la croissance en volume s’était améliorée pour atteindre environ 2 % au premier trimestre, la division alimentaire nord-américaine renouant avec la croissance.

Les volumes de son activité alimentaire ont reculé à quatre reprises au cours des six derniers trimestres.

Le contraste avec Coca-Cola KO.N est particulièrement marqué.

Le volume des ventes de boissons de PepsiCo en Amérique du Nord a reculé de 4 % au cours du dernier trimestre, tandis que Coca-Cola a enregistré une croissance de 4 % dans la région trois mois plus tôt, ce qui souligne les défis auxquels est confronté le portefeuille de PepsiCo, fortement axé sur les snacks, alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs quant à ce qu’ils mangent et boivent.

L'action Coca-Cola a progressé de plus de 20 % depuis le début de l'année, tandis que celle de PepsiCo a reculé d'environ 4 %.

Les résultats de PepsiCo devraient attirer davantage l’attention de l’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a révélé il y a près de dix mois détenir une participation d’environ 4 milliards de dollars et qui a poussé l’entreprise à redynamiser son activité de sodas, à faire remonter le cours de son action et à envisager la cession d’actifs alimentaires non stratégiques.

Les investisseurs « souhaitent assurément voir les volumes augmenter alors que les prix baissent », a déclaré Stephanie Link, directrice des investissements chez Hightower Advisors, qui détient des actions PepsiCo.

LES EN-CAS DEVIENNENT PLUS RÉFLÉCHIS

Les Américains se tournent de plus en plus vers des aliments perçus comme bénéfiques pour la santé, tels que ceux riches en protéines, pauvres en sucre et enrichis en fibres.

Cette tendance intervient alors que l’adoption du GLP-1 a augmenté pour atteindre 21 % des foyers américains en mai 2026, contre 9 % en janvier 2025, les utilisateurs achetant moins de friandises sucrées et réduisant leur consommation de snacks salés, selon une analyse de PwC portant sur les données de Numerator.

« Les consommateurs sont passés d’une consommation d’en-cas en mode automatique à des décisions beaucoup plus réfléchies concernant ce qu’ils mangent et à quelle fréquence », a déclaré Suzy Davidkhanian, vice-présidente et analyste principale chez eMarketer.

Pour PepsiCo, dont les marques alimentaires telles que Ruffles et PopCorners génèrent environ 58 % de son chiffre d’affaires annuel, cette évolution menace l’un des principaux moteurs de sa croissance depuis des décennies.

Selon les analystes, tout redressement dépend non seulement de l’accessibilité financière des produits, mais aussi de la rapidité avec laquelle PepsiCo saura tirer parti de la demande en produits fonctionnels.

Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré la semaine dernière que l’amélioration de ses activités en Amérique du Nord serait probablement plus progressive que prévu.

« PepsiCo se retrouve désormais confrontée à une concurrence plus acharnée pour chaque dollar, et cette concurrence porte de plus en plus sur la pertinence autant que sur le prix », a déclaré Katherine Machado O'Hara, fondatrice du cabinet de conseil en marketing The Oxigeno Project.

L’entreprise « doit repenser sa mentalité de “géant dans la pièce” et soutenir ses équipes d’innovation afin de permettre une mise sur le marché beaucoup plus rapide des produits… Un an de retard n’est pas seulement un contretemps, cela peut signifier passer complètement à côté de la tendance. »