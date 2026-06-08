Le recul du secteur technologique freine la reprise de l'IA, l'Iran annonce la fin des attaques contre Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI plonge de 8% et le Nikkei recule de 3,9% alors que la vague haussière liée à l'IA s'essouffle

* Le pétrole progresse en raison des tensions au Moyen-Orient, mais recule par rapport à ses plus hauts

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed pousse les investisseurs à se désengager du secteur technologique

(Le point sur les marchés européens en début d'après-midi) par Samuel Indyk et Tom Westbrook

Les marchés boursiers mondiaux ont affiché des résultats mitigés lundi, alors que la chute du secteur technologique se répercutait en Asie, tandis que les signes d'un apaisement des tensions entre l'Iran et Israël soutenaient les actions européennes et que les contrats à terme américains rebondissaient après la vague de ventes de vendredi.

La reprise des frappes aériennes au Moyen-Orient avait fait grimper les prix du pétrole et pesé sur les marchés boursiers européens en début de séance. Mais Téhéran a déclaré avoir mis fin à son opération militaire contre Israël, apaisant ainsi les craintes des investisseurs selon lesquelles la vague d'attaques du week-end menaçait les efforts visant à négocier un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui avaient progressé d'environ 5% dans la matinée en Europe, affichaient désormais une hausse de 1,5%.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté pratiquement inchangé. Les principales places boursières de Francfort

.GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE ont enregistré des baisses de 0,4% à des hausses de 0,1%, mais avaient toutes affiché de fortes baisses en début de séance.

Le manque relatif d'un secteur des équipements technologiques en Europe et sa plus grande exposition aux prix de l'énergie ont fait que ses principaux marchés sont restés largement en retrait dans la reprise qui a secoué Wall Street, Tokyo et Séoul, mais cela rend également la région plus protégée que d'autres marchés face à une forte vague de ventes dans le secteur technologique.

Les deux facteurs à l'origine de la récente déroute du secteur technologique ont été les perspectives décevantes annoncées la semaine dernière par le fabricant de puces Broadcom

AVGO.O et un rapport sur l'emploi américain étonnamment solide publié vendredi, qui a conduit les traders à anticiper une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année.

"Le marché a parcouru un long chemin sans correction", a déclaré Lars Skovgaard, stratège en chef des investissements chez Danske Bank. "La grande surprise n’est pas que nous ayons connu une vague de ventes, mais que cela ne se soit pas produit plus tôt."

En Asie, la chute des marchés boursiers a été brutale. Le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les puces électroniques et qui était le marché le plus performant au monde cette année, a mené la baisse avec un recul de 8,3%, ce qui fait chuter l'indice de référence de plus de 16% par rapport au record atteint la semaine dernière.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de près de 4%, les valeurs vedettes de la chaîne d'approvisionnement des puces informatiques enregistrant les plus fortes baisses, tandis que l'indice de référence taïwanais .TWII a plongé de 3,5%.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,2%, montrant des signes de reprise après la forte vague de ventes de vendredi, lorsque l'indice .IXIC avait chuté de 4,2%. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,6%.

"Je considère cela comme une correction saine, et je ne suis pas vraiment inquiet", a déclaré M. Skovgaard de la Danske Bank. "N'oubliez pas que la hausse des rendements s'explique par un marché du travail très solide, ce qui est bon pour l'économie américaine."

Du côté des obligations, le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a augmenté de plus de 11 points de base vendredi, après que le rapport solide sur l'emploi a incité les marchés à parier sur une hausse des taux de la Fed cette année. Il a reculé d'environ 1,5 point de base lundi, à 4,149%. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR est resté pratiquement inchangé lundi, à 4,538%, après avoir progressé de 6 points de base vendredi.

INFLATION ET BCE À L'HORIZON

La semaine à venir sera marquée par l'introduction en bourse géante de SpaceX, dont le prix devrait être fixé jeudi et la cotation débutée vendredi, mais l'inflation sera également au centre de l'attention avec la publication mercredi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Europe.

La semaine dernière, le cours du bitcoin BTC= a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16%. Il a légèrement progressé lundi, oscillant au-dessus de 63 000 $.

L'entrée en bourse de SpaceX devrait être suivie par d'autres introductions en bourse majeures dans les mois à venir, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI, qui devraient lever tellement de fonds que les courtiers craignent que cela n'entraîne une baisse des autres actifs.

"Le régime du marché est potentiellement passé d'une inflation modérée et de baisses de taux à une « surchauffe » potentielle contribuant à une hausse des rendements des bons du Trésor, à une trajectoire ascendante des taux d'intérêt à court terme et à un resserrement de la liquidité", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

Sur le marché des changes, le dollar a légèrement reculé après avoir fortement bondi vendredi. La devise américaine se maintenait à environ 160 yens JPY= , ce qui incitait les investisseurs à rester vigilants quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises, tandis que face à l'euro

EUR= , elle s'établissait à 1,1533 $.