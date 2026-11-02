Le recul des cours du pétrole et la publication de chiffres solides alimentent le rebond des marchés boursiers mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec l'ouverture des marchés américains, la publication des données ISM du secteur manufacturier et un commentaire supplémentaire)

* Les actions en hausse après la chute des valeurs technologiques américaines vendredi

* Les élections de mi-mandat aux États-Unis se profilent à l'horizon

* Le pétrole recule sur fond d'espoirs d'accord de paix

par Stefano Rebaudo

Les marchés boursiers mondiaux s'orientaient à la hausse lundi après la forte baisse des cours du pétrole, dissipant en partie le pessimisme suscité par la chute des valeurs technologiques américaines vendredi.

À New York, les indices boursiers américains ont ouvert en hausse, le Nasdaq .IXIC progressant de 1,2 % et le S&P 500 de 1 %. SpaceX SPCX.O et Amazon AMZN.O ont chacun gagné 5 %.

L’activité manufacturière américaine s’est redressée en octobre grâce à une demande intérieure solide, l’indice PMI manufacturier de l’Institute for Supply Management ayant progressé à 55,5 le mois dernier, contre 54,5 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un maintien de l’indice à 54,5.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 6,5 % à environ 106 dollars, alors que les négociateurs iraniens ont quitté les pourparlers avec les médiateurs qatariens et qu’un projet de proposition circule, une réunion de suivi étant envisagée . Le président américain Donald Trump a récemment menacé de lancer de nouvelles attaques contre l’Iran .

Le rebond boursier de lundi a apaisé l’inquiétude suscitée vendredi, lorsque le Nasdaq avait enregistré son plus fort recul en quatre mois, et constitue le dernier signe en date que les opinions des investisseurs sur le boom de l’IA, au cœur de la hausse boursière de cette année, deviennent de plus en plus controversées.

« La barre en matière de performance est de plus en plus haute et une volatilité accrue sur les titres liés à l’IA devrait devenir la nouvelle norme à ce stade du cycle », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management .

UNE SEMAINE DÉCISIVE

Les marchés s’apprêtent à vivre une semaine décisive, les investisseurs devant assimiler les dernières décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. La saison des résultats bat son plein — le géant américain de la technologie Apple AAPL.O doit publier ses résultats lundi après la clôture — et les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu mardi.

Dans l’après-midi européen, l’indice mondial des actions MSCI <.MIWD00000PUS > progressait de 0,5 % à 1 120 points, tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX gagnait 0,3 %, les valeurs technologiques .SX8P s’appréciant de 0,5 %.

Ces hausses font suite à la publication d’un rapport moins encourageant sur le secteur manufacturier européen , la croissance des nouvelles commandes ayant ralenti et la hausse des coûts liés à l’énergie et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement ayant pesé sur les marges. L’indice PMI manufacturier de la zone euro de S&P Global () a reculé à 52,7 le mois dernier, contre 52,9 en septembre — qui était le niveau le plus élevé depuis mai 2022 —, mais est resté supérieur à l’estimation préliminaire de 52,4. Les valeurs supérieures à 50,0 indiquent une croissance de l’activité.

« La poursuite de la baisse attendue de l’indice PMI de la zone euro pèse sur nos prévisions concernant l’évolution de l’indice Stoxx 600 », a écrit Sebastian Raedler, responsable de la stratégie actions européennes chez BofA.

« Toutefois, la principale raison de notre prudence vis-à-vis des actions européennes réside dans le risque de déception lié au cycle d’investissement dans l’IA, à mesure que les modèles d’IA se banalisent et que les avantages concurrentiels s’avèrent limités. »

Les obligations d’État de la zone euro ont légèrement reculé après le rebond de la semaine dernière, tandis que le moral des investisseurs restait fragile en raison des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France et de la poursuite des troubles dans les rues.

GRANDES ATTENTES POUR LE RAPPORT D’APPLE

Apple fera l’objet d’une attention particulière sur trois points clés: ses perspectives pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, les déclarations de son directeur général sur l’IA et la nouvelle version de Siri, ainsi que la hausse des coûts des puces mémoire qui, selon les analystes, devrait faire chuter la croissance du bénéfice trimestriel à son plus bas niveau depuis six trimestres.

En matière d’IA, les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les dépenses d’investissement des hyperscalers doublent presque pour atteindre 800 milliards de dollars cette année, puis grimpent encore à 1 200 milliards de dollars en 2027. Dans le même temps, ils prévoient un ralentissement de la croissance du bénéfice par action du S&P 500, qui passerait de près de 30 % en 2026 à 18 % l’année prochaine.

Sur les marchés des changes, les principales devises sont restées globalement stables. L’euro a progressé de 0,46 % à 1,1199 dollar EUR=EBS , tandis que le dollar a gagné 0,16 % à 157,90 yens JPY=EBS .

Parmi les banques centrales qui se réunissent cette semaine, les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Banque de réserve d’Australie , de la Banque d’Angleterre et de la Riksbank, tandis que la Norges Bank devrait maintenir ses taux inchangés.

Parmi les données attendues cette semaine figure le rapport très suivi sur l'emploi non agricole, publié vendredi.