Le record de 100m d'Usain Bolt battu lors des "Jeux Olympiques des robots"

Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin
Un robot humanoïde chinois a couru le 100 mètres en 8,64 secondes mercredi, soit près d'une seconde de moins que le record du monde détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, à l'issue d'une compétition de cinq jours marquée par des "athlètes" robotiques et des tests industriels.
Tiangong Ultra, développé par le Centre d'innovation en robotique humanoïde de Pékin, a remporté la finale du 100 mètres dans la catégorie des robots de grande taille lors de la deuxième édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes.
Le robot s'est rapidement amélioré tout au long de la compétition, réalisant des temps de 9,39 secondes et 8,86 secondes lors des qualifications précédant la finale.
Le record du monde d'Usain Bolt, établi en 9,58 secondes, date des championnats du monde de 2009 à Berlin.
Les "Jeux Olympiques des robots" a réuni plus de 2 000 robots issus de 666 équipes, pour la plupart chinoises.
Ses 51 disciplines comprenaient des compétitions sportives ainsi que des défis basés sur des tâches à accomplir dans des environnements simulés : usines, restaurants, bureaux et situations d'urgence.
Les spectateurs ont déclaré que les robots semblaient plus performants que ceux observés lors de la première édition des Jeux.
"Les robots de l'année dernière avaient l'air un peu raides et maladroits", a déclaré Niu, 34 ans.
"Cette année, ils sont bien meilleurs. On dirait des nouveau-nés en pleine forme qui grandissent."
(Xihao Jiang et Eduardo Baptista à Pékin, Version française Benoit Van Overstraeten)
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