Le record de 100m d'Usain Bolt battu lors des "Jeux Olympiques des robots"

Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin

Un robot ‌humanoïde chinois a couru le 100 mètres en 8,64 secondes ​mercredi, soit près d'une seconde de moins que le record du monde détenu par le Jamaïcain Usain Bolt, à l'issue ​d'une compétition de cinq jours marquée par des "athlètes" robotiques et des tests ​industriels.

Tiangong Ultra, développé par le Centre ⁠d'innovation en robotique humanoïde de Pékin, a remporté ‌la finale du 100 mètres dans la catégorie des robots de grande taille lors de la ​deuxième édition des ‌Jeux mondiaux des robots humanoïdes.

Le robot s'est rapidement ⁠amélioré tout au long de la compétition, réalisant des temps de 9,39 secondes et 8,86 secondes lors des qualifications ⁠précédant la finale.

Le ‌record du monde d'Usain Bolt, établi en 9,58 ⁠secondes, date des championnats du monde de 2009 à ‌Berlin.

Les "Jeux Olympiques des robots" a réuni plus de ⁠2 000 robots issus de 666 équipes, pour ⁠la plupart ‌chinoises.

Ses 51 disciplines comprenaient des compétitions sportives ainsi que des ​défis basés sur des tâches ‌à accomplir dans des environnements simulés : usines, restaurants, bureaux et situations d'urgence.

Les spectateurs ​ont déclaré que les robots semblaient plus performants que ceux observés lors de la première édition des ⁠Jeux.

"Les robots de l'année dernière avaient l'air un peu raides et maladroits", a déclaré Niu, 34 ans.

"Cette année, ils sont bien meilleurs. On dirait des nouveau-nés en pleine forme qui grandissent."

(Xihao Jiang et Eduardo Baptista à Pékin, Version française ​Benoit Van Overstraeten)