Le rebond des cours du pétrole redonne le moral

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par Jamie McGeever

Les actions américaines ont progressé mardi, faisant fi de la faiblesse observée plus tôt dans la journée sur les marchés mondiaux, alors que les cours du pétrole ont fortement reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis six mois, un revirement qui a également entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor à long terme. Le titre SpaceX a bondi de 3 % en après-bourse après la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je suggère que les marchés émergents pourraient se montrer plus résistants à la hausse des taux d’intérêt américains et à la volatilité des marchés qu’ils ne l’ont été depuis des années. Ils ne sont bien sûr pas à l’abri, mais des rendements plus élevés, une dette gérable et une crédibilité politique renforcée les aideront à surmonter les tempêtes à venir.

À lire aujourd’hui

* La France va déployer des troupes et reconnaît ses échecs face aux troubles du week-end

* La forte croissance des bénéfices en Europe s’étend au-delà de l’énergie et de l’IA

* Les cris des marchés sont une musique aux oreilles de la Fed — mais ils restent encore trop faibles: Mike Dolan

* La chute du cours de l’action d’une entreprise sud-coréenne lors de son introduction en bourse alimente les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses en IA

* La Chine maintient ses taux d'intérêt inchangés pour le 17e mois consécutif

* Principaux mouvements des marchés aujourd’hui * ACTIONS: L’Asie dans le rouge: Corée du Sud -3,5 %, Japon -1,5 %. L’Europe recule, la France à la traîne. Les Amériques dans le vert: Brésil +1,5 %, Dow +1 %, S&P 500 +0,3 %, Nasdaq stable, indice Russell 2000 des petites capitalisations +1,7 %, sa plus forte hausse depuis le 4 août. * SECTEURS/ACTIONS: Neuf secteurs du S&P 500 progressent, deux reculent. Santé +2,3 %, services de communication -0,9 %. Les plus fortes hausses du S&P 500: Equifax, Hasbro +11 %; la plus forte baisse: General Motors -7 %. Netflix -6 % après la clôture. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule globalement. Parmi les devises du G10, les plus fortes hausses sont celles de la livre sterling , qui atteint son plus haut niveau depuis cinq semaines, et du dollar canadien , qui atteint son plus haut niveau depuis un mois. Le peso colombien enregistre la plus forte baisse. * OBLIGATIONS: Les rendements japonais reculent, les rendements français baissent, mais l'écart par rapport aux Bunds affiche sa plus grande clôture depuis 2011. Les CDS français atteignent leur plus haut niveau depuis 2013. Les rendements américains reculent de 5 points de base sur les échéances longues et progressent de 2 points de base sur les échéances courtes. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis six mois, puis clôture en baisse: Brent -0,7 %, WTI -1,8 %.

Thèmes d'actualité du jour:

Le pétrole va-t-il s’envoler?

Les marchés et les économies du monde entier semblent bien encaisser le choc énergétique mondial, mais s’ils s’appuient sur l’hypothèse d’une baisse imminente des prix, ils pourraient bien devoir revoir leur copie. Les cours du pétrole ont clôturé en baisse mardi, mais pas avant que les contrats à terme sur le Brent et le WTI n’aient atteint de nouveaux sommets en six mois — le Brent a frôlé les 112 dollars le baril et le WTI a dépassé les 110 dollars.

Cela semble lointain, mais lorsque les États-Unis et l’Iran ont signé le protocole d’accord en juin, la fin de la guerre, la réouverture du détroit d’Ormuz et la reconstitution des réserves énergétiques mondiales semblaient imminentes. La variation annuelle du cours du WTI est même brièvement passée en territoire négatif. Mais aujourd’hui, le WTI coûte près de 80 % plus cher qu’il y a un an et les pressions inflationnistes, bien que liées à l’offre, sont de plus en plus difficiles à ignorer pour les décideurs politiques. Les pourparlers entre l’Iran et le Pakistan annoncés aujourd’hui ouvriront-ils la voie à une détente entre les États-Unis et l’Iran?

Sortez de mon nuage néo-cloud

Aux entreprises américaines CoreWeave , Nebius et Iren, vous pouvez désormais ajouter la société sud-coréenne Elice . Ce sont là quelques-unes des entreprises du néo-cloud au cœur du développement de l’IA qui font la une des journaux. Malheureusement, souvent pour de mauvaises raisons. Les actions et, le cas échéant, les obligations de ces sociétés s’effondrent en raison des craintes que leurs énormes engagements en matière d’emprunts et de dépenses ne portent pas leurs fruits.

L’action Elice a fait son entrée à la Bourse de Séoul mardi et a plongé de 32 %, ce qui constitue la pire entrée en bourse jamais enregistrée en Corée du Sud pour une entreprise ayant levé plus de 100 millions de dollars lors d’une introduction en bourse. L’action Iren a perdu près de 50 % au cours du dernier mois, tandis que CoreWeave et Nebius ont toutes deux chuté de 35 % en deux semaines. Une période difficile, mais les analystes d’UBS se montrent plus optimistes. « Une entreprise de néo-cloud en difficulté financière pourrait tout de même détenir des actifs économiquement précieux… C’est pourquoi nous devons regarder au-delà de chaque entreprise de néo-cloud prise individuellement et examiner le tableau global de la demande. » Une demande qui, selon eux, reste solide.

La « crise des 20 ans »

Si les rendements sont suffisamment élevés, les investisseurs voudront en profiter. Le rendement des obligations d’État japonaises à 20 ans a frôlé les 4 % en début de mois, son plus haut niveau depuis plus de 30 ans pour cette échéance, et l’adjudication de JGB à 20 ans de mardi a suscité une demande record: le ratio de couverture des offres s’est établi à 5,84, son plus haut niveau depuis la première vente de JGB à 20 ans en 1987.

Mercredi, le Trésor américain vendra 13 milliards de dollars d’obligations à 20 ans. La demande sera loin d’être aussi forte, le ratio de couverture des enchères de l’année écoulée s’étant situé entre 2,36 et 2,86, selon Wrightson ICAP. Il pourrait même s’agir de l’une des dernières adjudications d’obligations à 20 ans, alors que les spéculations vont bon train quant à la possibilité que le Trésor américain les supprime dans le cadre de sa volonté de raccourcir la durée moyenne de sa dette.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Balance commerciale du Japon (septembre)

* Décision sur les taux d’intérêt en Indonésie

* Inflation (IPC, IPP) au Royaume-Uni (septembre)

* Le Trésor américain vend 13 milliards de dollars d’obligations à 20 ans lors d’une adjudication

* Résultats financiers aux États-Unis, notamment ceux de Meta, Tesla et IBM

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