Le réalisateur de « Musk » souhaite que les spectateurs reprennent le pouvoir aux « oligarques de la tech »

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par Nivedita Balu

Le réalisateur Alex Gibney a réalisé sondocumentaire marathon « Musk », consacré à l’immense influence du milliardaire Elon Musk , afin de susciter des débats sur la manière de reprendre le pouvoir aux «oligarques de la tech», a-t-il déclaré dimanche lors d’une interview.

Le documentariste oscarisé est présent au Festival international du film de Toronto pour la première nord-américaine de son documentaire. Gibneya commencé à tourner ce film avant le second mandat du président américain Donald Trump et en a élargi la portée après que Musk est devenu un proche collaborateur de Trump . Le film durait initialement deux heures, mais a été prolongé à près de quatre heures après que Musk a apporté son soutien à Trump, a précisé le cinéaste.

« J’espère que ce sera le point de départ d’une réflexion pour nous tous, non seulement pour les citoyens américains, mais aussi pour les citoyens du monde entier, afin de commencer à reprendre le pouvoir à ces oligarques de la tech qui semblent vouloir diriger le monde à leur guise », a déclaré Gibney.

Le documentaire retrace le parcours de Musk depuis l’ère des dot-com, en passant par l’achat d’une McLaren à 1 million de dollars, jusqu’à son ascension en tant que directeur général de Tesla TSLA.O , de SpaceX SPCX.O et de Twitter, qui a fait de lui l’homme le plus riche du monde . Le documentaire comprend également des entretiens avec son père Errol Musk, Martin Eberhard, l’ancien directeur général de Tesla, et Ashley St. Clair, l’ancienne compagne de Musk et mère de l’un de ses nombreux enfants.

« C’est vraiment un film qui montre comment le pouvoir absolu corrompt. Ou peut-être comment le pouvoir révèle la personnalité d’une personne. La question est de savoir si Musk était inévitablement destiné à prendre cette direction ou si c’est le pouvoir qui l’a corrompu », a déclaré Gibney .

Musk a critiqué Gibney sur sa plateforme de réseaux sociaux X, qualifiant “Musk” de “faux film” et menaçant de poursuivre le réalisateur en justice. Gibney a déclaré que l’équipe avait procédé à une vérification rigoureuse des faits et à un examen juridique approfondi.

Contacté par l’intermédiaire de SpaceX, Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LES MÉCHANTS DE LA TECH

Gibney, dont les précédents sujets ont notamment porté sur la faillite de la société énergétique Enron et la Scientologie, a déclaré que les directeurs généraux du secteur technologique étaient en train de devenir des méchants dans le cadre d’une « présidence où tout se paie », faisant fi des réglementations fédérales et accumulant une influence qui affaiblit le rôle du contrôle démocratique.

Le défi du film était de montrer l’étendue du pouvoir de Musk au sein du gouvernement, ainsi que l’absence de responsabilité et le caractère erratique de ce pouvoir , a expliqué Gibney. « C’est ce qui m’a le plus inquiété. »

Musk n’a pas répondu à la demande d’interview de Gibney pour le film, a précisé le cinéaste. À la place, le film présente une interview simulée de Musk, vêtu d’une veste en cuir, les cheveux lissés en arrière, assis dans un fauteuil en cuir dans une pièce futuriste baignée d’un éclairage rouge et bleu. Le script du personnage simulé s’appuie sur une base de données regroupant les déclarations et commentaires publics de Musk.

Dans certaines séquences, la simulation se transforme en jeu vidéo de tir à la première personne dans lequel Musk joue le rôle du personnage, licenciant des employés de Twitter après son rachat de la plateforme de réseaux sociaux et procédant à des licenciements à l’échelle fédérale par le biais de DOGE, une marque de fabrique des débuts de l’administration Trump , y compris au sein des organismes de régulation chargés de superviser ses entreprises.

Le film a été présenté en avant-première au Festival du film de Venise et sortira en salles cet automne.