 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le rattrapage se poursuit pour Sanofi, aidé par Berenberg
information fournie par AOF 03/08/2026 à 15:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Sanofi continue de rebondir et s'affiche en hausse de 1,06%, à 75,28 euros, après un gain de 2,34%, qui faisait suite à une chute de 8,95% jeudi, consécutive à la publication de bons résultats semestriels et au rehaussement de certains objectifs financiers.

Dans une note, Berenberg rappelle que la nouvelle directrice générale de Sanofi a réaffirmé les perspectives 2030 du groupe, renforçant la solidité du Dupixent, qui a généré 44,44% des revenus au deuxième trimestre. La direction a également reconnu la nécessité de réaliser des transactions apportant des actifs commerciaux ou en phase finale de développement, ainsi qu'un portefeuille à un stade précoce.

Les analystes relèvent toutefois que les actions sont fortement sous-évaluées compte tenu de la force du portefeuille commercialisé et de la pérennité de franchises telles que les vaccins et les maladies rares.

Dans le détail, Berenberg rappelle que le cours de l'action reflète à la fois une décote marquée sur la R&D et le risque d'expiration des brevets du Dupixent à partir de 2032. Toutefois, la banque allemand apprécie le fait que Sanofi offre une croissance régulière du chiffre d'affaires à court terme de l'ordre de 4 à 6%.

Les analystes ont identifié trois questions prioritaires pour la direction. Où en est Sanofi au niveau de la productivité de la R&D ? Le groupe doit prendre des mesures pour améliorer la perception de son portefeuille de croissance à moyen et long terme.

La deuxième question concerne la collaboration avec Regeneron. Quelle est l'année prévue pour l'entrée des biosimilaires qui viendront concurrencer le Dupixent ? Berenberg cherche à savoir quelles sont les options sur la table.

Enfin, la dernière interrogation concerne les opérations de fusions/acquisitions en essayant de savoir quelles sont les zones thérapeutiques prioritaires, si la Chine est considérée comme une source d'actifs.

En attendant, les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 105 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

SANOFI
75,5500 EUR Euronext Paris +1,45%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 15:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 636,86 +1,50%
HAFFNER ENERGY
0,403 +24,00%
Pétrole Brent
83,21 -6,98%
BIOPHYTIS
0,0326 +409,38%
2CRSI
24,88 -3,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank