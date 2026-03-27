Le rapprochement de Pernod Ricard et du fabricant de Jack Daniel's mettrait à l'épreuve l'influence de la famille

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* Pernod et Brown-Forman ont confirmé les négociations de fusion jeudi

* L'opération pourrait permettre de réaliser d'importantes économies

* Mais l'union de familles puissantes pourrait s'avérer difficile

* Les analystes estiment que la fusion ne résoudra pas le problème de la croissance

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article; mise à jour des actions au paragraphe 2)

Une éventuelle fusion entre le français Pernod Ricard et le fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman permettrait de vérifier si les puissantes familles à l'origine des deux groupes de boissons peuvent s'unir pour se développer sur un marché mondial des spiritueux en perte de vitesse. Les actions de Pernod Ricard PERP.PA , le numéro deux mondial des spiritueux, ont augmenté de 3 % vendredi après avoir chuté à leur plus bas niveau en 2009 la veille, lorsqu'il a confirmé les négociations de fusion avec son rival américain Brown-Forman BFb.N . Les entreprises n'ont pas donné de détails financiers et ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude que la transaction aboutirait.

UNE CIBLE DIFFICILE Les analystes de l'industrie ont déclaré qu'un regroupement aurait un sens stratégique dans un secteur touché par l'affaiblissement de la demande et les tensions commerciales, et créerait un concurrent plus fort pour le leader mondial Diageo

DGE.L .

La fusion du whisky américain et de la tequila de Brown-Forman avec la distribution mondiale et le portefeuille plus large de Pernod - actuellement faible dans les deux catégories - pourrait permettre de réaliser des économies de coûts annuelles de 450 millions de dollars, selon Jefferies. Cela donnerait également au groupe combiné plus de poids sur le marché critique des États-Unis. Cependant, certains analystes ont prévenu qu'une transaction pourrait être difficile à réaliser étant donné le contrôle important détenu par les familles Ricard et Brown, la résistance historique de Brown-Forman aux transactions majeures et la probabilité que Pernod doive payer plus cher pour acheter son plus petit rival.

"En tant qu'entreprise contrôlée par une famille et vantant ses avantages concurrentiels, Brown-Forman a été une cible difficile/improbable", a déclaré Bill Kirk, analyste chez Roth, dans une note, ajoutant qu'une prime importante serait probablement exigée.

Selon Barclays, la famille Brown détient plus de 67,5 % des actions avec droit de vote de classe A de Brown-Forman. Selon Jefferies, la famille Ricard détient 21 % des droits de vote de Pernod. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement ces chiffres. Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré qu'il n'était pas certain que Pernod puisse réaliser une opération d'une telle ampleur compte tenu de son bilan déjà tendu, bien qu'ils aient vu un intérêt stratégique dans les synergies de coûts et dans l'utilisation plus large des réseaux de distribution de chaque société.

Toutefois, selon les analystes, un accord ne résoudrait pas automatiquement le problème le plus urgent du secteur: la croissance du chiffre d'affaires. À la clôture de jeudi, Brown-Forman avait une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars, tandis que celle de Pernod s'élevait à environ 15 milliards d'euros (17 milliards de dollars).