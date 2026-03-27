Une interview "honteuse", "catastrophique", "dangereuse" : Léa Salamé étrillée par de nombreux spécialistes après avoir reçu Sergueï Lavrov

Des experts estiment que France 2 a laissé le ministre russe des Affaires étrangères diffuser la propagande russe sans aucune contradiction.

Léa Salamé à Paris, le 16 mars 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

De nombreux spécialistes de la géopolitique ont dénoncé vendredi 27 mars l'interview du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par Léa Salamé, jeudi soir sxur France 2 , la jugeant complaisante, voire "dangereuse".

Enregistrée à l'avance, cette interview a été réalisée à distance avec Sergueï Lavrov, qui se trouvait à Moscou. Dix minutes ont été diffusées dans le 20h de la chaîne publique, séquence qui a été regardée par 3,4 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, et une version longue d'une heure a été mise en ligne sur le site franceinfo.fr.

"Séquence catastrophique sur le service public" , a déploré sur le réseau social X le spécialiste de la Russie Dimitri Minic, de l'Institut français des relations internationales (Ifri), en fustigeant "une interview inutile, mal préparée et, au final, dangereuse".

"Si les équipes de France TV sous-estiment encore la lutte informationnelle , qu'elles comprennent que Moscou en a fait l'arme centrale de sa guerre contre l'Occident", a-t-il ajouté.

"Une interview honteuse durant laquelle un ministre d'une puissance adverse peut tranquillement dérouler ses éléments de langage à une heure de grande écoute sur la principale chaîne publique française et presque sans aucune contradiction", a pour sa part pesté le chercheur français Etienne Marcuz, de la Fondation pour la recherche stratégique, sur le même réseau social.

"Une plateforme offerte à la propagande russe"

"Ce n'est pas une interview exigeante, c'est une plateforme offerte à la propagande russe pour dérouler son récit...", a jugé un autre chercheur, Antoine Bondaz.

L'analyste Louis Duclos a lui reproché à Léa Salamé de ne pas avoir relancé M. Lavrov sur les "crimes de guerre de la Russie en Ukraine".

"Pourquoi ne pas avoir parlé de Boutcha ? Marioupol ? Izioum ? Les safaris en drone à Kherson ? Les tortures de civils, les viols d'enfants et d'adolescentes devant les yeux des parents avant de les assassiner?", s'est-il indigné.

De nombreuses autres réactions étaient à l'unisson.

Sollicitée par l' AFP , la direction de France Télévisions n'avait pas réagi dans l'immédiat.

En janvier, le journaliste Philippe Corbé a remplacé Alexandre Kara à la direction de l'information de France Télévisions, après plusieurs bourdes au sein du secteur de l'information du groupe public . Parmi elles, une confusion entre les circonstances de la mort des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty dans les JT de 13h00 et 20h00 de France 2, présentés par Julian Bugier et Léa Salamé.