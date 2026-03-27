Les enfants de l'ex-policier français soupçonné d'un double féminicide bientôt rapatriés du Portugal

Un journaliste devant la prison de Guarda, au Portugal, où est incarcéré l'ex-policier français Cédric Prizzon, le 27 mars 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Des démarches ont été entamées pour rapatrier du Portugal les deux enfants mineurs de l'ex-policier français Cédric Prizzon, soupçonné d'avoir tué leurs mères respectives et placé en détention provisoire, et pour lequel les autorités françaises se préparent à formaliser une demande de transfert.

Les enfants, un garçon de 12 ans et sa demi-sœur d'un an et demi, se trouvaient toujours au Portugal vendredi et les autorités portugaises se sont rapprochées de l'ambassade de France pour organiser leur rapatriement, a indiqué à l'AFP une source judiciaire portugaise.

Ils étaient en compagnie de leur père quand ce dernier a été arrêté mardi lors d'un contrôle routier dans le nord-est du Portugal après plusieurs jours de cavale depuis l'Aveyron, dans le sud de la France.

Après avoir été entendu jusqu'à tard jeudi soir par un juge du tribunal de Vila Nova de Foz Côa, Cédric Prizzon a été placé en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire de Guarda, entouré d'un haut mur d'enceinte blanc surmonté de barbelés.

La prison de Guarda, au Portugal, où est incarcéré l'ex-policier français Cédric Prizzon, le 27 mars 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le Français de 42 ans est soupçonné d'avoir tué sa compagne de 26 ans et son ex-conjointe de 40 ans, dont les corps ont été retrouvés enterrés dans un lieu isolé du district de Bragança, à une centaine de kilomètres au nord du lieu de son interpellation.

- Retour "dans les prochains jours" -

"Les enfants seront remis aux familles respectives dans les prochains jours, je pense que d'ici lundi ils seront de retour", a témoigné auprès de l'AFP une habitante du village aveyronnais de Vailhourles et une amie de la famille d'Audrey, l'ex-compagne de Cédric Prizzon.

"Ça va se faire dans le week-end ou le tout début de semaine. Ça reste encore assez vague parce que le grand a été entendu mais il y a encore des zones d'ombre. Apparemment, ils veulent l'auditionner encore une fois", a-t-elle ajouté.

D'après le quotidien populaire Correio da Manha et la télévision SIC, le garçon de 12 ans aurait indiqué aux enquêteurs que la nouvelle compagne de son père avait commencé par participer à son enlèvement et à celui de sa mère.

Il aurait également déclaré que son père avait d'abord tué son ex-conjointe Audrey et ensuite sa compagne actuelle, car ils se sont disputés quand elle lui a demandé de se rendre et a menacé de le dénoncer.

Toujours selon ces médias, le garçon aurait été sommé par son père de faire le guet pendant qu'il enterrait les deux femmes.

- Ancien rugbyman -

"La procédure entre maintenant dans la phase d'instruction de l'enquête auprès du ministère public", a indiqué vendredi la source judiciaire portugaise interrogée par l'AFP, qui n'était pas encore en mesure de préciser quel parquet allait être chargé du dossier.

La police escorte l'ex-policier français Cédric Prizzon (g), soupçonné de double homicide et d'enlèvement, jusqu'au palais de justice de Vila Nova de Foz Coa, Guarda, dans le nord-est du Portugal, le 26 mars 2026 ( AFP / Levi FERNANDES )

Interrogée sur une éventuelle remise du suspect aux autorités françaises, cette source a indiqué qu'une éventuelle demande n'interviendrait pas à ce stade de la procédure.

"Une mesure d’extradition va être mise en œuvre, une fois qu’un mandat d'arrêt européen sera émis", a de son côté indiqué à l'AFP une source judiciaire française.

Le mandat d'arrêt européen est venu remplacer l’extradition classique entre Etats membres de l'Union européenne, comme la France et le Portugal, pour permettre une procédure plus simple et plus rapide.

Cette affaire avait débuté vendredi dernier avec un signalement effectué par un membre de la famille d'Audrey. Celle-ci, qui travaillait pour une compagnie d'assurances, ne s'était pas présentée à son travail, ni son fils au collège.

Déchu de son droit de garde, Cédric Prizzon entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu'il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils "en danger".

En 2021, ce joueur de rugby à XIII de bon niveau s'était déjà rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines, ce qui lui avait valu une condamnation pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur Audrey Cavalié.