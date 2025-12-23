Le rallye haussier de fin d’année se fait attendre en Europe

(AOF) - En repli hier soir, les grands indices européens font preuve de prudence ce mardi et évoluent autour de leur point d’équilibre à la mi-séance. La tendance pourrait toutefois s’animer en début d’après-midi avec la publication de plusieurs indicateurs d’importance aux Etats-Unis. Il y aura principalement la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et les commandes de biens durables d’octobre. En attendant, le CAC 40 cède 0,15%, à 8 109 points, le DAX 40 avance de 0,17%, à 24 326 points et le FTSE 100 grappille 0,03%, à 9 869 points.

En Europe, les autorités sanitaires américaines (Food & Drug Administration) ont approuvé le Wegovy de Novo Nordisk (+8,08%, à 328,02 couronnes danoises) sous forme de comprimé oral de 25mg en prise quotidienne unique pour réduire l'excès de poids et le maintenir à long terme, tout en réduisant le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Avec cette décision de la FDA, le laboratoire danois reste un précurseur dans les traitements contre l'obésité puisqu'il s'agit de la première thérapie par agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) par voie orale approuvée.

A Paris, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier les résultats définitifs de l'offre publique mixte initiée par Abéo (stable à 8,98 euros) sur les titres de Vogo (-1,48% à 2,67 euros) non encore détenus par Abéo (groupe commercialisant des équipements de sport et de loisir) dont la période de réouverture s'est clôturée le 17 décembre dernier. A l'issue de cette période, 275 266 actions Vogo ont été apportées à l'offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de Vogo (société développant des solutions audio-vidéo aux fans et professionnels dans le sport).

AB Science (+6,29%, à 1,352 euro), l'Office des brevets des Etats-Unis a délivré un avis d'acceptation pour un brevet portant sur des méthodes de traitement de la drépanocytose avec la principale molécule d'AB Science, le Masitinib. Ce nouveau brevet américain protège jusqu'en novembre 2040 la propriété intellectuelle du Masitinib dans cette indication. Cette décision renforce le portefeuille de propriété intellectuelle de cette molécule avec une protection à long terme pour une indication supplémentaire présentant un besoin non médical non satisfait.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis à 14h30 les commandes de biens durables d'octobre, ainsi que la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre. Plus tard dans l'après-midi, à 15h15 il y aura la production industrielle et à 16h les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs du Conference Board.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,30%) et se négocie contre 1,1797 dollar.