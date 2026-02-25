 Aller au contenu principal
Le rallye des valeurs technologiques mis à l'épreuve par les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:38

Un rebond des valeurs
technologiques dans le monde entier a contribué à la hausse des
marchés boursiers mercredi et a préparé le terrain pour la
publication des résultats de Nvidia  NVDA.O , tandis que les
investisseurs ont mis de côté leurs inquiétudes concernant les
tarifs douaniers américains - du moins pour l'instant.
    L'indice mondial des actions MSCI était en hausse de 0,3 %
 .MIWD00000PUS , l'indice européen STOXX 600  .STOXX  en hausse
de 0,53 % et de retour à un niveau record, et les contrats à
terme américains indiquent également une hausse à l'ouverture
après que les indices se soient redressés mardi.  Esc1  
    Des gains plus spectaculaires ont été observés en Asie où
l'indice de référence APAC ex-Japon a augmenté de 1,44%
 .MIAPJ0000PUS  sous l'impulsion des places boursières fortement
axées sur les semi-conducteurs comme la Corée et Taiwan,  .KS11 
 .TWII  et le Nikkei du Japon a gagné 2,2%. 
    La pénurie mondiale de puces mémoire a fait doubler les
cours des actions de Samsung Electronics  005930.KS  et de SK
Hynix  000660.KS  depuis octobre, car les liquidités ont remonté
la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle
jusqu'aux fabricants de puces, qui jouissent d'une énorme
popularité.
    Alors que la fièvre de l'intelligence artificielle a affecté
les valeurs logicielles au niveau mondial ces dernières
semaines, par crainte d'une perturbation de leur modèle
économique, elles ont continué à se redresser mercredi. 
    Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux
États-Unis et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'IA
Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins 
développés conjointement avec des partenaires. 
    Le fait que l'événement "ait mis l'accent sur le partenariat
plutôt que sur le déplacement a aidé le secteur des logiciels",
a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez
Jefferies. 
    Il a ajouté que la perturbation de l'IA resterait néanmoins
un thème de marché. 
    Ce récent rebond des valeurs technologiques pourrait être
renforcé ou remis en question par les résultats de Nvidia, la
plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation
boursière, attendus après la clôture du marché américain.
    Selon les prévisions, ses bénéfices devraient avoir augmenté
de 62 % au cours du trimestre qui s'est achevé fin janvier, et
son chiffre d'affaires devrait avoir bondi de 68 %, bien que
Nvidia ait dépassé les prévisions de ventes pendant 13
trimestres consécutifs et que le marché s'attende probablement à
davantage. 
    Les valeurs technologiques ne sont pas les seules à stimuler
la croissance. Les actions de HSBC  HSBA.L  - la plus grande
banque d'Europe - ont augmenté de 5,3 % à Londres après la
publication d'un bénéfice supérieur aux attentes , et la
révision à la hausse d'un objectif clé en matière de bénéfices. 
    
    INQUIÉTUDES MONDIALES
    L'optimisme des actions survient alors même que les
investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes
politiques et géopolitiques, même si cela a permis au président
américain Donald Trump de se vanter  des gains boursiers
dans son discours sur l'état de l'Union. 
    Donald Trump a également déclaré que "presque tous" les pays
et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires
et d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais
il n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des
signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire avec
Téhéran.
    Nous pensons que le marché est assez optimiste en ce qui
concerne les risques géopolitiques. Même si nous ne prévoyons
pas de conflit prolongé, toute attaque des États-Unis est
susceptible d'être contrée par l'Iran et de faire vaciller les
actifs à risque", a déclaré Kumar. 
    Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs
douaniers ont contribué à soutenir les obligations d'État aux
États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les
rendements aient légèrement augmenté mercredi. 
    Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de
près de 2 points de base à 4,05 %  US10YT=RR , mais il restait
proche du plus bas niveau de 4,017 % enregistré lundi, son plus
bas en près de trois mois.  US/  
    Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. 
    La plupart des rendements des obligations d'Etat européennes
à 10 ans ont également augmenté d'environ 1 point de base, mais
se situent à nouveau autour des plus bas sur plusieurs mois, et
à des plus bas de plus d'un an dans le cas de la dette
britannique et italienne.  GVD/EUR  
    Les rendements japonais, en revanche, ont fortement augmenté
mercredi après la nomination de deux universitaires considérés
comme favorables à une politique monétaire accommodante au
conseil d'administration de la banque centrale.
    Alors que les rendements à court terme, sensibles aux taux,
ont chuté en raison des attentes de hausses de taux moins
immédiates de la part de la BOJ, les inquiétudes plus générales
selon lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait
grimper les rendements à plus long terme. 
    Le rendement de l'obligation à 40 ans  JP40YTN=JBTC , le
plus long terme du Japon, a augmenté de 10 points de base (bps)
à 3,615%, la plus forte progression en un mois.  JP/  
    Cela a également pesé sur le yen, avec le dollar en hausse
de 0,53% à 156,70 yens  JPY=  et l'euro en hausse de 0,58%
contre la monnaie japonaise à 184,59 yens.  EURJPY=   FRX/  
    Le dollar, quant à lui, s'est légèrement affaibli, l'euro
progressant de 0,1%  EUR=  à 1,1779 dollar et la livre  GBP=  de
0,1% à 1,3506 dollar. 
    Même les marchés des devises se concentrent sur les
résultats de Nvidia. Francesco Pesole, analyste principal des
devises chez ING, a déclaré qu'un échec pourrait nuire au
sentiment de risque plus large avec des implications de change,
et toucher les dollars australien  AUD=  et néo-zélandais  NZD= 
en hausse et la couronne norvégienne  NOK= . 
    Sur les marchés des matières régies par les matières
premières, le pétrole a poursuivi sa progression, stimulé par
les inquiétudes concernant l'Iran, et a oscillé autour d'un
sommet de sept mois. 
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,3% à 65,83 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,4% à 71,06 dollars.
 O/R  
    Le cuivre était également en hausse, les traders pariant sur
une demande de réapprovisionnement après que les participants au
marché chinois soient revenus d'une pause de neuf jours pour le
Nouvel An lunaire, tandis que l'or au comptant  XAU=  a augmenté
de 0,7 % à 5 182 $ l'once.  MET/L   GOL/

