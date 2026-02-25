Le rallye des valeurs technologiques mis à l'épreuve par les résultats de Nvidia

Un rebond des valeurs technologiques dans le monde entier a contribué à la hausse des marchés boursiers mercredi et a préparé le terrain pour la publication des résultats de Nvidia NVDA.O , tandis que les investisseurs ont mis de côté leurs inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains - du moins pour l'instant. L'indice mondial des actions MSCI était en hausse de 0,3 % .MIWD00000PUS , l'indice européen STOXX 600 .STOXX en hausse de 0,53 % et de retour à un niveau record, et les contrats à terme américains indiquent également une hausse à l'ouverture après que les indices se soient redressés mardi. Esc1 Des gains plus spectaculaires ont été observés en Asie où l'indice de référence APAC ex-Japon a augmenté de 1,44% .MIAPJ0000PUS sous l'impulsion des places boursières fortement axées sur les semi-conducteurs comme la Corée et Taiwan, .KS11 .TWII et le Nikkei du Japon a gagné 2,2%. La pénurie mondiale de puces mémoire a fait doubler les cours des actions de Samsung Electronics 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS depuis octobre, car les liquidités ont remonté la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle jusqu'aux fabricants de puces, qui jouissent d'une énorme popularité. Alors que la fièvre de l'intelligence artificielle a affecté les valeurs logicielles au niveau mondial ces dernières semaines, par crainte d'une perturbation de leur modèle économique, elles ont continué à se redresser mercredi. Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux États-Unis et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'IA Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins développés conjointement avec des partenaires. Le fait que l'événement "ait mis l'accent sur le partenariat plutôt que sur le déplacement a aidé le secteur des logiciels", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies. Il a ajouté que la perturbation de l'IA resterait néanmoins un thème de marché. Ce récent rebond des valeurs technologiques pourrait être renforcé ou remis en question par les résultats de Nvidia, la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière, attendus après la clôture du marché américain. Selon les prévisions, ses bénéfices devraient avoir augmenté de 62 % au cours du trimestre qui s'est achevé fin janvier, et son chiffre d'affaires devrait avoir bondi de 68 %, bien que Nvidia ait dépassé les prévisions de ventes pendant 13 trimestres consécutifs et que le marché s'attende probablement à davantage. Les valeurs technologiques ne sont pas les seules à stimuler la croissance. Les actions de HSBC HSBA.L - la plus grande banque d'Europe - ont augmenté de 5,3 % à Londres après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes , et la révision à la hausse d'un objectif clé en matière de bénéfices. INQUIÉTUDES MONDIALES L'optimisme des actions survient alors même que les investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes politiques et géopolitiques, même si cela a permis au président américain Donald Trump de se vanter des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union. Donald Trump a également déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais il n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire avec Téhéran. Nous pensons que le marché est assez optimiste en ce qui concerne les risques géopolitiques. Même si nous ne prévoyons pas de conflit prolongé, toute attaque des États-Unis est susceptible d'être contrée par l'Iran et de faire vaciller les actifs à risque", a déclaré Kumar. Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs douaniers ont contribué à soutenir les obligations d'État aux États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les rendements aient légèrement augmenté mercredi. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 2 points de base à 4,05 % US10YT=RR , mais il restait proche du plus bas niveau de 4,017 % enregistré lundi, son plus bas en près de trois mois. US/ Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. La plupart des rendements des obligations d'Etat européennes à 10 ans ont également augmenté d'environ 1 point de base, mais se situent à nouveau autour des plus bas sur plusieurs mois, et à des plus bas de plus d'un an dans le cas de la dette britannique et italienne. GVD/EUR Les rendements japonais, en revanche, ont fortement augmenté mercredi après la nomination de deux universitaires considérés comme favorables à une politique monétaire accommodante au conseil d'administration de la banque centrale. Alors que les rendements à court terme, sensibles aux taux, ont chuté en raison des attentes de hausses de taux moins immédiates de la part de la BOJ, les inquiétudes plus générales selon lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait grimper les rendements à plus long terme. Le rendement de l'obligation à 40 ans JP40YTN=JBTC , le plus long terme du Japon, a augmenté de 10 points de base (bps) à 3,615%, la plus forte progression en un mois. JP/ Cela a également pesé sur le yen, avec le dollar en hausse de 0,53% à 156,70 yens JPY= et l'euro en hausse de 0,58% contre la monnaie japonaise à 184,59 yens. EURJPY= FRX/ Le dollar, quant à lui, s'est légèrement affaibli, l'euro progressant de 0,1% EUR= à 1,1779 dollar et la livre GBP= de 0,1% à 1,3506 dollar. Même les marchés des devises se concentrent sur les résultats de Nvidia. Francesco Pesole, analyste principal des devises chez ING, a déclaré qu'un échec pourrait nuire au sentiment de risque plus large avec des implications de change, et toucher les dollars australien AUD= et néo-zélandais NZD= en hausse et la couronne norvégienne NOK= . Sur les marchés des matières régies par les matières premières, le pétrole a poursuivi sa progression, stimulé par les inquiétudes concernant l'Iran, et a oscillé autour d'un sommet de sept mois. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,3% à 65,83 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté de 0,4% à 71,06 dollars. O/R Le cuivre était également en hausse, les traders pariant sur une demande de réapprovisionnement après que les participants au marché chinois soient revenus d'une pause de neuf jours pour le Nouvel An lunaire, tandis que l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % à 5 182 $ l'once. MET/L GOL/