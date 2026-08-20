Le ralentissement de la croissance des ventes de Walmart met à l'épreuve la résilience des consommateurs ; l'action recule de 9%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 ont été revues à la hausse, à 4-5%

* Les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont progressé de 24%, tandis que les recettes publicitaires de Walmart Connect ont augmenté de 43%

* Le montant moyen par transaction a augmenté de 1,1%, soit un ralentissement marqué par rapport à l'année précédente

* Le cours de l'action a baissé de 8%

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au troisième paragraphe) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Walmart WMT.O a annoncé jeudi sa plus faible croissance trimestrielle des ventes comparables depuis six ans et a averti que les consommateurs étaient probablement mis à rude épreuve par les prix élevés de l'essence, alimentant ainsi les craintes d'une pression croissante sur les consommateurs américains.

Le distributeur a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices et a déclaré que des baisses de prix agressives stimuleraient la demande dans le courant de l’année, mais les investisseurs ne se sont pas laissés convaincre.

L'action de la société a chuté jusqu'à 10%, atteignant son plus bas niveau depuis neuf mois à 102,85 dollars, avant de clôturer la séance en baisse de plus de 9%. Le titre a perdu plus de 80 milliards de dollars de valeur, cette baisse représentant la plus forte chute journalière de Walmart depuis mai 2022.

Le distributeur, premier au monde en termes de chiffre d’affaires, est connu pour ses prix bas sur les produits alimentaires et les produits de première nécessité, ce qui a permis à Walmart de conserver une longueur d’avance sur la concurrence. Mais les baisses de prix sur 11 000 produits, annoncées mercredi, seront en partie financées par 2,9 milliards de dollars de remboursements de droits de douane – une aubaine ponctuelle, et une stratégie également mise en œuvre par des concurrents tels que Target TGT.N .

« Pour l’économie de consommation, cela revient à ce que Nvidia annonce un ralentissement », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. « Walmart a tiré profit de la tendance au rabais, mais ce vent favorable pourrait bien s’essouffler. » D’autres signes indiquent un affaiblissement de la demande. Les ventes au détail américaines ont chuté de manière inattendue en juillet, tandis que les prix de l’essence restent élevés depuis des mois. Le président Donald Trump a averti la semaine dernière les consommateurs que les prix du carburant pourraient rester élevés tant que la guerre en Iran se prolongera.

Walmart prévoit désormais 2 milliards de dollars supplémentaires de coûts de carburant par rapport à ses prévisions antérieures.

« Lorsque les prix du carburant augmentent et dépassent les 4 dollars, cela peut avoir un impact psychologique… les consommateurs font des compromis », a déclaré le directeur financier John David Rainey lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

La croissance de la fréquentation des magasins a ralenti à 1,5% au cours des trois derniers mois, contre 3% au premier trimestre.

PARIE SUR LA GUERRE DES PRIX

Les dirigeants de Walmart ont appelé à la patience, arguant que les avantages liés à la baisse des prix, notamment dans les secteurs de l’alimentation et des produits de grande consommation, mettront du temps à se concrétiser.

M. Rainey a déclaré que Wall Street devrait considérer les résultats des deuxième et troisième trimestres de l’entreprise comme un tout, tandis que le directeur général John Furner a indiqué qu’une augmentation des ventes en volume se traduirait par des gains de parts de marché à terme. Les périodes de ralentissement économique sont précisément les moments où le modèle économique de Walmart est conçu pour s’imposer , et certains analystes et investisseurs estiment que le distributeur reste le mieux placé pour remporter une guerre des prix.

« Le principal atout de l’entreprise est d’être le fournisseur le moins cher », et les baisses de prix devraient continuer à attirer les consommateurs vers elle, a déclaré Sarah Henry, associée gérante chez Logan Capital Management, actionnaire de Walmart. Walmart dispose d’autres leviers pour maintenir des prix bas, notamment en s’appuyant sur son activité publicitaire Walmart Connect, à forte marge, dont le chiffre d’affaires a bondi de 43% en glissement annuel. Les revenus liés aux abonnements ont progressé de 17%. Les ventes à périmètre constant n’ont progressé que de 2,6%, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,8%, selon les données compilées par LSEG. Toutefois, ce chiffre s’établit à 3,4% si l’on exclut l’activité pharmaceutique, qui a souffert de la baisse des prix négociée dans le cadre du programme « Maximum Fair Price » (prix équitable maximal) prévu par la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act). L'action Walmart a plus que doublé depuis le début de l'année 2024, ce qui alimente le débat sur sa surévaluation éventuelle.

« Ces résultats devraient attiser le débat », a déclaré Michael Lasser, analyste chez UBS, « mais nous restons optimistes ».

Le commerce en ligne a été un point fort, avec une hausse des ventes de 24%, et l’entreprise a indiqué avoir doublé le nombre de colis livrés en moins de 30 minutes par rapport à l’année dernière.

UN ÉCHEC RARE Ce rapport marque un rare revers pour le distributeur, réputé pour dépasser systématiquement les attentes en matière de chiffre d’affaires et revoir ses prévisions à la hausse. C’est la première fois depuis au moins cinq ans que le chiffre d’affaires à magasins comparables de Walmart est inférieur aux attentes des analystes.

Le panier moyen, c'est-à-dire le montant dépensé par transaction, a progressé de 1,1%, contre une hausse de 3,1% un an plus tôt.

Walmart table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net pour l’exercice 2027 comprise entre 4% et 5%, contre un objectif précédent de 3,5% à 4,5%. L’entreprise prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,80 $ et 2,87 $, contre un objectif précédent de 2,75 $ à 2,85 $.

Il prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 62 et 64 cents, en deçà des estimations de 68 cents.