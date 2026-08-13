Le ralentissement de la croissance de Shein met à l'épreuve l'intérêt des investisseurs à l'approche de son introduction en bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 12 août, sans modification du texte)

* La croissance des ventes de Shein a considérablement ralenti

* Sur un marché dominé par l'IA, certains investisseurs remettent en question la stratégie de l'entreprise

* Certains investisseurs jugent la fourchette de valorisation de l'introduction en bourse trop élevée

par Summer Zhen, Kane Wu et Helen Reid

Même après avoir revu à la baisse sa valorisation prévue pour son introduction en bourse , la faisant passer de près de 100 milliards de dollars (à son plus haut sur le marché privé) à une fourchette comprise entre 30 et 40 milliards de dollars, Shein doit faire face à des interrogations quant à savoir si le ralentissement de sa croissance, la hausse de ses coûts et l’évolution des conditions de marché justifient une telle valorisation. Cinq investisseurs ayant assisté à des présentations ou examiné les derniers états financiers en amont d’une introduction en bourse à Hong Kong, qui devrait débuter dès le 19 août , ont déclaré ne pas être convaincus que le distributeur de mode éphémère Shein puisse retrouver les taux de croissance qui lui avaient valu une valorisation de près de 100 milliards de dollars lors d’un tour de table en 2022.

« L’avenir s’annonce assez difficile… Shein reste, fondamentalement, une entreprise axée sur la chaîne d’approvisionnement », a déclaré un investisseur, évoquant le ralentissement de la croissance des ventes dû à une concurrence féroce, ainsi que les pressions pesant sur son modèle économique principal.

La direction de Shein a mis en avant les opportunités d’élargir son portefeuille de marques propres, a précisé cet investisseur, qui s’est toutefois demandé si cela constituait véritablement une nouvelle voie de croissance significative.

Un autre investisseur a déclaré que Shein était une entreprise de commerce électronique de plus en plus mature, dont la valorisation lors de l’introduction en bourse devrait refléter des perspectives de croissance plus modestes.

Un troisième investisseur a estimé que Shein devrait être valorisée à un ratio cours/bénéfice (P/E) (P/E) à un chiffre, plus proche de celui de PDD Holdings PDD.O , propriétaire de la plateforme d’achat Temu.

Un prix inférieur aurait des conséquences sur l’actionnariat de Shein, car selon les conditions de son dossier d’introduction en bourse, les fondateurs de la société seraient tenus de fournir des actions supplémentaires à certains investisseurs antérieurs à l’introduction en bourse si la valorisation tombait en dessous des seuils convenus.

Les représentants de Shein n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Les analystes de Morgan Stanley ont estimé une « fourchette de juste valeur » comprise entre 39 et 52 milliards de dollars dans un rapport remis aux investisseurs potentiels de Shein, dont Reuters a pris connaissance.

Ils ont précisé que cette fourchette de prix reposait sur un multiple de 18 à 24 fois les bénéfices prévisionnels de Shein pour 2027, en tenant compte des cours auxquels se négocient des concurrents tels qu’Inditex ITX.MC et H&M HMb.ST .

Morgan Stanley, qui est l’un des arrangeurs de l’introduction en bourse de Shein aux côtés de Goldman Sachs et de JPMorgan, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

RALENTISSEMENT BRUTAL DE LA CROISSANCE

Le principal défi de Shein consiste à convaincre les investisseurs que ce ralentissement marqué de la croissance est temporaire et non structurel.

Son chiffre d’affaires a progressé de 41,1 % en 2023 et de 20,7 % en 2024, et le cabinet d’études Coresight prévoit un ralentissement de la croissance à environ 2 % cette année, les modifications des régimes douaniers sur les principaux marchés entraînant une hausse des coûts et pesant sur la demande. L’Union européenne a imposé en juillet des frais élevés sur les colis issus du commerce électronique, après que les États-Unis ont mis fin l’année dernière à l’accès en franchise de droits pour les colis bon marché, supprimant ainsi un avantage clé du modèle commercial de livraison directe de Shein et l’obligeant à investir dans des capacités de stockage locales.

« Nous pensons que Shein va intensifier ses efforts dans le reste du monde, comme nous l’avons vu lorsque les États-Unis ont introduit des modifications concernant le principe de minimis, et qu’elle tentera de limiter la répercussion des coûts sur les consommateurs de l’UE dans la perspective de son introduction en bourse », a déclaré John Mercer, directeur de la recherche mondiale chez Coresight.

ENGAGEMENT CLIENT

Les investisseurs et les analystes examinent également de près les indicateurs clients divulgués dans le dossier d’introduction en bourse de Shein.

Alors que le nombre annuel de clients actifs est passé de 230 millions en 2024 à 273 millions en 2025, la fréquence d’achat est restée inchangée, à environ quatre commandes par an.

Ces chiffres suggèrent que Shein continue d’attirer de nouveaux acheteurs, mais n’a pas encore démontré un engagement significativement plus profond.

« Si Shein a attiré l’attention de tous, c’est parce qu’elle a décidé de lancer une campagne publicitaire massive pour conquérir des parts de marché », a déclaré Mike Ryan, responsable des analyses e-commerce chez Smarter Ecommerce.

« L’entreprise a enregistré des installations d’applications et attiré des utilisateurs, mais cela n’était pas viable à long terme », a-t-il ajouté.

Shein a augmenté ses dépenses marketing, passant de 1,09 milliard de dollars au premier trimestre de l’année précédente à 1,43 milliard de dollars, et devra prouver à ses investisseurs que cela contribue à stimuler la demande.

PLUS SÉLECTIF

Plusieurs investisseurs ont indiqué que les présentations de Shein mettaient en avant ses capacités en matière de technologies opérationnelles et de données, mais qu’elles ne comportaient pas le scénario de croissance qui attire actuellement les capitaux vers les entreprises liées à l’IA.

Le terme « intelligence artificielle » n’apparaît qu’à quelques reprises dans le dossier de Shein déposé à Hong Kong.

Une source proche de Shein a déclaré que l’entreprise ne cherchait pas à se présenter comme une société spécialisée dans l’IA ni à obtenir une valorisation fondée sur l’IA, mais qu’elle considérait plutôt cette technologie comme un outil permettant de rendre sa chaîne d’approvisionnement plus efficace.