Le ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée d'IBM éclipse les résultats positifs du troisième trimestre

IBM IBM.N a enregistré un ralentissement de la croissance de son segment clé des logiciels en nuage, éclipsant la demande en plein essor de la nouvelle unité centrale de l'entreprise, alimentée par l'intelligence artificielle, qui a permis aux ventes et aux bénéfices du troisième trimestre de dépasser les estimations de Wall Streetmercredi.

Le ralentissement de la croissance du segment "cloud hybride" d'IBM, qui fait partie de son unité de logiciels, a alarmé les investisseurs qui misent beaucoup sur la capacité de Big Blue à tirer parti de la demande croissante de services "cloud", à mesure que l'adoption de l'intelligence artificielle progresse.

Les actions de la société, qui ont augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année, ont chuté de près de 4 % dans les échanges prolongés.

IBM a enregistré un chiffre d'affaires de 16,33 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 16,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de la société de 2,65 $ par action pour le trimestre de septembre a également dépassé les estimations de

2,45 $.

Cependant, les ventes de l'unité de cloud hybride, également connue sous le nom de Red Hat, ont augmenté d'environ 14 %, ce qui représente une décélération par rapport à la croissance de 16 % enregistrée au trimestre précédent. Le segment des logiciels a augmenté de 10 % pour atteindre 7,21 milliards de dollars,dépassant à peine les estimations.

"Bien qu'IBM ait largement dépassé les attentes en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires, le ralentissement du chiffre d'affaires de Red Hat et des ventes de logiciels de 16 % à 14 % décevra certains qui espéraient une accélération de la croissance dans ce segment à forte marge", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur de l'investissement chez Running Point Capital.

Néanmoins, le segment de l'infrastructure, qui comprend l'ordinateur central, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17 % pour atteindre 3,56 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le nouveau mainframe, qui est alimenté par des puces spécialisées pour les applications d'IA, est largement utilisé par le secteur financier, ce qui permet de maintenir des règles strictes de résidence et de cryptage des données alors qu'ils travaillent à l'adoption de la technologie de l'IA, a déclaré le directeur financier Jim Kavanaugh à Reuters.

"Répondre aux points de douleur des clients, autour de l'IA, autour de la souveraineté... cela conduit le comportement d'achat des clients dans l'ensemble"

Le carnet d'affaires d'IBM en matière d'IA a augmenté pour atteindre 9,5 milliards de dollars, soit une hausse de 2 milliards de dollars par rapport au deuxième trimestre.

IBM a également revu à la hausse ses perspectives pour l'année fiscale en cours, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires augmente de plus de 5 % à taux directeur constant, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance d'au moins 5 %.