Le ralentissement de la baisse des ventes de Gucci vient soutenir les efforts de redressement de Kering

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes de Gucci reculent moins que prévu au deuxième trimestre

* La demande américaine de nouveaux sacs à main contribue à compenser la faiblesse observée ailleurs

* Ces résultats suggèrent que le redressement de Gucci pourrait s'accélérer

(Ajout du directeur général au paragraphe 4, des actions cotées aux États-Unis au paragraphe 6, de la directrice financière au paragraphe 17) par Dominique Patton

Les ventes de Gucci, la marque phare de Kering PRTP.PA , ont moins baissé que prévu au deuxième trimestre, la forte demande américaine pour ses nouveaux sacs à main ayant partiellement compensé la baisse des dépenses ailleurs, ce qui suggère que les efforts de redressement du groupe de luxe portent leurs fruits.

Le chiffre d’affaires de Gucci s’est élevé à 1,4 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars), dépassant les prévisions consensuelles des analystes qui tablaient sur 1,37 milliard d’euros, soit une baisse de 4%, selon Visible Alpha.

Ce résultat marque une nette amélioration par rapport à la baisse de 8% enregistrée au trimestre précédent, même s’il s’agit tout de même de la 12e baisse trimestrielle consécutive des ventes chez Gucci, qui était autrefois le moteur des bénéfices de Kering mais qui connaît depuis quelques années un affaiblissement de la demande.

“Nous n’en sommes encore qu’au début du parcours et nous restons réalistes, vraiment réalistes quant aux défis qui nous attendent”, a déclaré le directeur général Luca De Meo aux analystes lors d’une conférence téléphonique. Il a indiqué ne pas s’attendre à ce que le retour à la croissance chez Gucci soit linéaire et a ajouté que le troisième trimestre pourrait être “plutôt stable”, même s’il n’était pas immédiatement clair s’il faisait référence à Gucci ou à Kering dans son ensemble.

Les résultats de Kering ont été publiés au lendemain de l’annonce par son principal concurrent, LVMH LVMH.PA , d’une légère hausse de son chiffre d’affaires trimestriel au sein de sa division mode, bien plus importante, ce qui avait entraîné une baisse du cours de l’action plus tôt dans la journée de mardi.

Les actions de Kering cotées aux États-Unis ont fortement progressé après la publication de ses résultats.

DES VENTES TIRÉES PAR LA DEMANDE AMÉRICAINE ET LES SACS POUR HOMMES

Ces résultats supérieurs aux attentes pourraient rassurer les investisseurs quant à la capacité de Gucci à renouer avec la croissance sur l'ensemble de l'année, un engagement pris par De Meo dans le cadre de son plan visant à redresser la situation de ce conglomérat français de 30 milliards d'euros.

Les analystes s’attendaient à un tournant au troisième trimestre.

Les ventes de Gucci aux États-Unis, marché le plus performant du luxe grâce à la “nouvelle richesse” issue du boom technologique, ont progressé de 9% au cours du trimestre, a déclaré la directrice financière Armelle Poulou, marquant une accélération par rapport aux trois premiers mois de l’année.

Les ventes ont été soutenues par de nouveaux modèles de sacs, tels que les gammes Borsetto et Paparazzo, ainsi que par une demande accrue pour les sacs pour hommes, a-t-elle déclaré aux journalistes.

“Ces résultats confirment la poursuite de la progression de Gucci”, ont déclaré les analystes de la Banque Royale du Canada dans une note. “Nous nous attendons à ce que les estimations consensuelles augmentent légèrement pour refléter le dépassement des attentes au premier semestre, et peut-être la conviction grandissante que Kering peut atteindre ses objectifs, ce qui n’est pas encore pleinement pris en compte à l’heure actuelle.”

L’action Kering a reculé d’environ 17% depuis le début de l’année.

RÉDUCTION DE LA DETTE

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires de Kering a progressé de 2% au cours du trimestre après ajustement des fluctuations de change, soit légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur une croissance de 1,7%, le conflit avec l’Iran ayant pesé sur la croissance à hauteur d’un point de pourcentage.

“Cette dynamique va bien au-delà de Gucci”, a déclaré Mme Poulou, en évoquant les marques plus modestes du groupe, telles que Saint Laurent, qui, selon elle, a renoué avec la croissance.

Le groupe a également affiché une marge opérationnelle courante de 12,8%, supérieure aux prévisions des analystes (12,3%), mais toujours bien en deçà des niveaux atteints par ses concurrents.

La dette nette de Kering s’élevait à 3,3 milliards d’euros à la fin du mois de juin, contre 8 milliards d’euros à la fin de l’année dernière.

Le groupe a fermé 84 magasins nets au premier semestre, sur les 100 prévus pour cette année.

DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ JOAILLIÈRE

Autrefois fleuron du groupe, Gucci a vu son chiffre d’affaires diminuer de moitié au cours des trois dernières années, après que des hausses de prix agressives et l’évolution des goûts ont éloigné certains clients.

M. De Meo, qui a pris les rênes l’année dernière, a déclaré aux investisseurs en avril qu’il souhaitait réduire la dépendance de Kering vis-à-vis de la marque, développer son activité joaillerie et plus que doubler la marge bénéficiaire du groupe à terme.

“Nous voyons également un potentiel de croissance significatif dans la joaillerie au sein de nos maisons de mode”, a-t-il déclaré mardi. “La récente campagne de haute joaillerie de Gucci à Times Square a suscité un fort engouement de la part des clients et illustré le potentiel d’expansion.”

(1 dollar = 0,8778 euro)