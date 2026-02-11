Le ralentissement de l'économie américaine pèse sur les bénéfices de Michelin, qui prévoit un rebond en 2026

Michelin MICP.PA prévoit un rebond de son bénéfice cette année après une baisse en 2025 causée par un ralentissement aux États-Unis, a déclaré mercredi le fabricant français de pneumatiques.

Le groupe prévoit que son résultat d'exploitation sectoriel - le bénéfice combiné de ses divisions Automobile et Deux roues, Transport routier et Spécialités - sera supérieur au niveau de 2025 en 2026.

L'année dernière, le résultat d'exploitation sectoriel a chuté de plus de 14% à 2,9 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars), dépassant les prévisions de 2,7 milliards d'euros des analystes dans le cadre d'un consensus compilé par la société.

Les ventes ont chuté de 4,4 % pour atteindre 26 milliards d'euros, dépassant également l'estimation consensuelle de 25,8 milliards d'euros, avec une baisse de 4,7 % des volumes de pneus, inférieure à la baisse attendue de 4,9 %.

"Dans l'ensemble, 80 % de notre baisse de volume est due à l'équipement d'origine, en particulier l'équipement d'origine B2B, c'est-à-dire les camions. C'est particulièrement prononcé aux États-Unis et dans le secteur agricole", a déclaré Yves Chapot, directeur financier, à la presse.

Dans ses résultats du troisième trimestre, le groupe avait déjà mis en garde contre une baisse du marché nord-américain des camions après le report de la réglementation américaine sur les émissions des véhicules et l'impact des mesures de rétorsion chinoises sur les revenus des agriculteurs nord-américains.

M. Chapot a ajouté que la baisse attendue des volumes de ventes liée à la fin d'un contrat avec un important grossiste nord-américain le 1er juillet était totalement derrière le groupe à la fin de l'année.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de Michelin. Bien qu'elle produise des pneus localement, évitant ainsi d'être directement touchée par les droits de douane américains, la société a subi l'impact de la hausse des prix des matières premières et de la baisse des ventes de voitures après que les constructeurs automobiles ont augmenté leurs prix et que les clients se sont montrés prudents.

Le groupe a enregistré un impact de 230 millions d'euros des tarifs américains sur ses coûts en 2025 et s'attend à environ 120 millions d'euros en 2026, a déclaré M. Chapot.

Michelin maintient son dividende au niveau de l'an dernier, soit 1,38 euro par action, 10 centimes au-dessus des attentes du marché.

Michelin a également annoncé un programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros pour la période 2026-2028, soutenu par une forte génération de trésorerie, a déclaré M. Chapot.

(1 dollar = 0,8434 euro)