Le raffineur de pétrole Delek se stabilise après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars

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25 septembre - ** Les actions du raffineur de pétrole Delek US Holdings DK.N ont reculé de 0,6 % à 66,50 dollars en pré-ouverture vendredi, après la conclusion d’une levée de fonds

** La société a annoncé jeudi en fin de journée le prix d’une émission privée de 400 millions de dollars d’obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 1er novembre 2031

** Le prix de conversion a été fixé à 85,31 dollars, soit 27,5 % de plus que le dernier cours de l'action, qui s'établissait à 66,91 dollars jeudi

** Jeudi, l’action de DK a reculé pour la cinquième journée consécutive, clôturant en baisse de 7,4 % après que la société eut dévoilé que cette émission était destinée à des fins générales, notamment le remboursement partiel d’un prêt à terme

** La société prévoit d’utiliser une partie du produit pour financer des opérations de “capped call”; le prix plafond de 117,09 $ représente une prime d’environ 75 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Jusqu’à jeudi, le titre avait bondi de près de 126 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 600 “Pétrole, gaz et combustibles consommables” .SPSMCOIG a progressé de 34 % et l’indice S&P 1500 “Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz” a enregistré une hausse de 123 % .SPCOMENRM

** La recommandation moyenne de 13 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 72 dollars est en hausse par rapport aux 50 dollars du 25 juin, selon LSEG