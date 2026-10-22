Le raffineur américain Valero affiche un bénéfice trimestriel record, les perturbations de l'approvisionnement ayant permis d'améliorer ses marges

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(Ajout de commentaires et d'éléments de contexte tout au long du texte; mise à jour du cours de l'action)

* Le bénéfice ajusté atteint un niveau record de 23,90 dollars par action, en hausse de 553 % par rapport à l'année précédente

* La marge de raffinage par baril a presque triplé pour atteindre 39,24 dollars au troisième trimestre

* Valero prévoit de faire tourner ses raffineries entre 96 % et 99 % de leur capacité au quatrième trimestre

par Nicole Jao et Vallari Srivastava

Le raffineur Valero Energy

VLO.N a donné le coup d’envoi jeudi de la saison des résultats des raffineurs américains en publiant son bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, dépassant les attentes de Wall Street, les perturbations de l’approvisionnement en carburant dues aux guerres en Iran et en Ukraine ayant dopé les marges au cours du troisième trimestre.

Le diesel, utilisé dans l'industrie et l'agriculture, a atteint des prix records, et les prix de l'essence sont également élevés, ce qui pèse sur les consommateurs et sur le Parti républicain du président américain Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat du mois prochain, mais enrichit les raffineurs.

Le "3-2-1 crack spread" CL321-1=R , qui mesure les marges des raffineries américaines, a progressé de plus de 150 % entre juillet et septembre par rapport à l’année précédente.

Valero a indiqué que sa marge de raffinage par baril traité avait presque triplé pour atteindre 39,24 dollars au cours du trimestre, tandis que le résultat d’exploitation ajusté de son segment de raffinage a bondi de plus de 400 % par rapport à l’année précédente, à 8,8 milliards de dollars.

L'action Valero a reculé de 3 %.

AUCUN SIGNE DE RALENTISSEMENT DE LA DEMANDE

Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole brut et deuxième raffineur mondial après la Chine, ont porté leurs exportations de brut, d’essence, de diesel et de kérosène à des niveaux records en début d’année, à la suite des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre.

"La demande à l’exportation de diesel est également très, très forte, tant vers l’Amérique latine que vers l’Europe", a déclaré Gary Simmons, directeur des opérations, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. Il a ajouté que les indicateurs économiques et ceux du secteur du transport routier montrent que la demande pour ce carburant restera solide.

Les raffineries américaines fonctionnent également à 95 % à 100 % de leur capacité, beaucoup d’entre elles reportant les opérations de maintenance prévues afin de tirer parti des prix élevés de l’énergie.

Valero prévoit d’exploiter ses raffineries aux États-Unis et en Grande-Bretagne à un taux compris entre 96 % et 99 % de leur capacité de traitement totale combinée de 3 millions de barils par jour au quatrième trimestre.

Valero a indiqué avoir achevé un projet d’optimisation dans sa raffinerie de St. Charles, en Louisiane, ce qui a permis d’augmenter la capacité de production d’alkylats et d’essence.

La société basée au Texas a enregistré un bénéfice ajusté de 23,90 dollars par action, en hausse d’environ 553 % par rapport à la même période de l’année dernière.

"Même si la volatilité n’est probablement pas encore derrière nous à ce stade, nous sommes bien placés pour nous montrer encore plus ambitieux en matière de rendement pour les actionnaires", a déclaré Homer Bhullar, directeur financier. "Que les marges et le profil de trésorerie de notre activité restent solides ou non, nos objectifs à long terme en matière de trésorerie n’ont en réalité pas changé."