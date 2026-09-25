Le raffineur américain Phillips 66 utilise l'IA pour anticiper les pannes et optimiser la production, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Arathy Somasekhar

Phillips 66 PSX.N utilise l'intelligence artificielle pour prévoir les pannes au sein de ses systèmes de raffinage, réduire les coûts de maintenance et augmenter le traitement du pétrole brut, a déclaré Tandra Perkins, vice-présidente exécutive de la raffinerie américaine.

* « Il est essentiel que mes systèmes fonctionnent plus souvent qu’ils ne sont à l’arrêt; le fait de pouvoir prévoir cela permet évidemment de réduire les coûts de maintenance », a déclaré Mme Perkins vendredi lors de la conférence Reuters Momentum AI à Austin, au Texas.

* Cette disponibilité accrue permet à la raffinerie de traiter davantage de pétrole brut et de dégager des marges plus importantes, a ajouté Mme Perkins, sans toutefois fournir de chiffres concernant les économies réalisées.

* L'entreprise, dont le siège est à Houston et qui compte une dizaine de raffineries, s'est concentrée sur la réduction des coûts d'exploitation, en particulier dans le domaine du raffinage.