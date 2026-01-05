Le raffineur américain Phillips 66 rachète les actifs de la raffinerie de pétrole britannique Lindsey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition vers d'autres abonnés sans modification du texte)

Le raffineur américain Phillips 66

PSX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir les actifs et l'infrastructure de la Lindsey Oil Refinery, dans le nord de l'Angleterre, à la suite de la liquidation du site, et qu'il intégrerait les installations clés dans sa Humber Refinery. La raffinerie de Lindsey a fermé en juillet de l'année dernière après que l'ancien propriétaire, Prax, a été déclaré insolvable, ce qui a mis en péril les 420 emplois du site.

Phillips 66, qui n'a pas révélé le montant de l'opération, a déclaré qu'après un examen détaillé au cours de la procédure d'appel d'offres, elle avait décidé de ne pas relancer les activités autonomes de la raffinerie, le site n'étant pas viable dans sa forme actuelle.

Les actifs de stockage et d'infrastructure de Lindsey seront intégrés dans le complexe de la raffinerie Humber, ce qui améliorera la flexibilité de l'approvisionnement et soutiendra la production de carburants traditionnels et renouvelables, a déclaré Phillips 66.

"Dans les mois à venir, nous approfondirons notre compréhension des nouveaux actifs et développerons des plans stratégiques pour leur intégration dans le portefeuille de Phillips 66 Limited après la finalisation de la transaction", a déclaré un porte-parole de Phillips 66.

L'annonce fait suite à une procédure d'appel d'offres gérée par FTI Consulting, qui a été nommé gestionnaire spécial des actifs de la raffinerie de pétrole de Lindsey après la désignation du liquidateur officiel en juin.

Aucune des offres qui ont été présentées de manière crédible n'a proposé de reprendre les activités de raffinage à Lindsey au cours des prochaines années, a déclaré le liquidateur judiciaire.

Les 250 employés restants sur le site ont une garantie d'emploi jusqu'à la fin du mois de mars, a déclaré le liquidateur judiciaire en novembre, alors que les licenciements ont commencé en septembre dernier.

"Nous achetons les actifs des sociétés Prax en liquidation et non les sociétés elles-mêmes. Bien que nous comprenions l'impact sur les employés de Prax, à ce stade, nous ne pouvons pas garantir le nombre de nouveaux postes qui seront créés", a ajouté le porte-parole de Phillips 66.

Le ministre britannique de l'énergie, Michael Shanks, a déclaré dans un communiqué: "Ce projet permettra d'accroître la capacité de l'entreprise à fournir du carburant aux clients britanniques, ce qui renforcera la sécurité énergétique du pays et garantira des emplois, notamment des centaines de nouveaux emplois dans le secteur de la construction au cours des cinq prochaines années."

Le ministère britannique de la sécurité énergétique et de Net Zero n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l'impact de l'accord sur l'approvisionnement en carburant du Royaume-Uni et sur le statut des emplois restants après le mois de mars.

"La raffinerie de Lindsey est un élément essentiel de l'infrastructure énergétique du Royaume-Uni. Phillips 66 ne devrait pas être autorisé à mettre le site en sommeil et à le transformer en un simple réservoir de stockage", a déclaré Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite.