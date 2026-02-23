JPMorgan maintient ses prévisions de coûts de 105 milliards de dollars, prévoit des investissements dans l'IA et l'expansion de ses succursales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long) par Lananh Nguyen et Manya Saini

JPMorgan Chase JPM.N a maintenu ses prévisions de dépenses annuelles ajustées inchangées à 105 milliards de dollars, alors qu'elle poursuit ses projets de modernisation des succursales et d'investissement dans la technologie de l'IA, et a déclaré que les consommateurs américains restent résilients.

Les banques américaines ont déclaré que les consommateurs résistent bien malgré les taux d'intérêt élevés et l'incertitude économique, soutenant les dépenses par carte et maintenant la qualité du crédit stable.

"Nous restons confiants dans la réalisation de nos ambitions à long terme", a déclaré lundi la plus grande banque américaine lors d'une présentation aux investisseurs.

Les grandes banques telles que JPMorgan sont considérées comme des indicateurs de l'économie américaine et sont suivies de près, car elles donnent une idée de la santé des dépenses de consommation, des tendances en matière d'emprunt et de l'activité des entreprises.

JPMorgan vise un rendement des capitaux propres tangibles de 17 %. Le ROTCE est un indicateur clé de la rentabilité qui mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses capitaux propres tangibles pour générer des bénéfices.

PLEINS FEUX SUR LES DÉPENSES ET L'INVESTISSEMENT DANS L'IA

La banque prévoit de dépenser 19,8 milliards de dollars en technologie en 2026, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

"Nous continuons à investir dans l'IA et nous constatons des avantages tangibles dans de multiples domaines. L'apprentissage automatique et l'IA analytique ont permis d'améliorer les revenus", a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum lors de la journée des investisseurs de la banque à New York.

Dans une note, Erika Najarian, analyste chez UBS, a écrit que le marché considérait les banques - en particulier les prêteurs à centre monétaire - comme des gagnants relatifs au sein du secteur financier en raison de la perturbation de l'IA.

La maison de courtage a ajouté que JPMorgan a toujours adopté les changements technologiques et que les investisseurs sont "très désireux" d'entendre son point de vue non seulement sur les gains de productivité de l'IA, mais aussi sur son potentiel à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

En janvier, JPMorgan a publié un bénéfice au quatrième trimestre qui a dépassé les estimations des analystes, son bureau de transactions ayant bénéficié de la volatilité des marchés. La banque a battu les estimations de bénéfices de Wall Street au cours des quatre trimestres de l'année dernière, selon les données du LSEG.

Les actions de la banque ont augmenté de 34,4 % en 2025, surpassant à la fois un indice qui suit les prêteurs américains à grande capitalisation et l'indice de référence plus large des actions.

L'action était en hausse marginale dans les échanges post-marché.