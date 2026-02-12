Le raffineur américain PBF Energy affiche un bénéfice inattendu grâce à l'amélioration de ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le cours de l'action au paragraphe 6, le commentaire de l'analyste au paragraphe 11) par Katha Kalia et Nicole Jao

Le raffineur PBF Energy

PBF.N a annoncé un bénéfice surprise jeudi, la baisse des prix du pétrole brut ayant augmenté les marges de raffinage.

PBF a gagné 49 cents par action sur une base ajustée au quatrième trimestre, alors que les analystes estimaient une perte de 10 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les raffineurs américains ont connu une forte reprise au quatrième trimestre, les marges de raffinage ayant rebondi par rapport aux niveaux les plus bas enregistrés en 2024. Ce redressement est dû au resserrement de l'offre mondiale de carburants et à une hausse saisonnière de la demande, qui ont stimulé les bénéfices.

Ce redressement fait suite à l'effondrement de 2024, lorsque les marges ont reculé par rapport aux sommets atteints après la pandémie, alors que les perturbations de l'approvisionnement liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 s'atténuaient.

"Les marchés pétroliers restent dynamiques, et de nombreux vents contraires récents se transforment désormais en **vents porteurs** pour les raffineurs, en particulier pour PBF", a déclaré le directeur général Matthew Lucey. "La capacité de raffinage mondiale reste structurellement limitée, la croissance attendue de la demande et la rationalisation dépassant les nouveaux ajouts de capacité."

Les actions du raffineur étaient en baisse de 1,4 % vers midi.

La marge brute de raffinage de PBF Energy a plus que doublé pour atteindre 11,16 dollars par baril au quatrième trimestre.

Le débit de pétrole brut et de matières premières de la société a augmenté à 888 900 barils de pétrole par jour au cours du trimestre, contre 862 000 bpj un an plus tôt. Des rivaux plus importants, Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N , ont également annoncé des résultats positifs, citant des marges plus élevées. PBF a déclaré que les réparations de sa raffinerie californienne de Martinez restaient en bonne voie et qu'elles devraient être achevées d'ici lundi, suite à un important incendie survenu l'année dernière. La société prévoit que l'unité de craquage catalytique de la raffinerie démarrera au cours de la première semaine de mars.

Le redémarrage de Martinez pourrait donner une forte impulsion aux bénéfices du prochain trimestre, selon les analystes d'UBS.