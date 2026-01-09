 Aller au contenu principal
Le raffineur américain Marathon Petroleum annonce qu'il fera une offre pour le pétrole brut vénézuélien
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 00:54

(Ajout du projet de Citgo de participer à l'appel d'offres pour le pétrole brut vénézuélien au paragraphe 4-5) par Nicole Jao et Marianna Parraga

Marathon MPC.N est intéressé par un appel d'offres pour le pétrole brut vénézuélien, a déclaré la société à Reuters jeudi, alors que l'administration américaine se prépare à commencer à augmenter les importations de pétrole en provenance du pays sud-américain après l'éviction de son président Nicholas Maduro le 3 janvier.

La société a refusé de dire s'il y aurait une vente aux enchères. Caracas et Washington ont conclu un accord cette semaine pour exporter jusqu'à 2 milliards de dollars de brut vénézuélien, soit 30 à 50 millions de barils, vers les États-Unis.

Le raffineur Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, cherche également à participer à toute vente aux enchères de pétrole brut vénézuélien, comme l'a décidé son conseil d'administration jeudi, selon deux sources de l'entreprise. La société n'a pas été autorisée à importer du brut vénézuélien pendant des années après avoir rompu ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière PDVSA basée à Caracas, en 2019.

Citgo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les raffineurs américains de la côte du golfe du Mexique , dont certains sont conçus pour traiter davantage le type de pétrole produit par le Venezuela que celui produit par les États-Unis, devraient être les principaux bénéficiaires d'un assouplissement des sanctions à l'encontre du Venezuela.

