Le radiodiffuseur Televisa bondit à la suite d'informations faisant état d'une offre d'achat d'une unité d'AT&T

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du diffuseur mexicain Televisa

TLEVISACPO.MX grimpent de 7% à la mi-journée après qu'un média local ait rapporté que la société pourrait être proche d'acheter l'unité locale d'AT&T pour un montant compris entre 3 et 4 milliards de dollars

** Le chroniqueur Dario Celis du journal El Heraldo de Mexico a rapporté mardi que l'unité Izzi de Televisa ferait l'offre, tandis que la société d'investissement Cerberus Capital Management était également sur les rangs

** L'acquisition des activités d'AT&T donnerait à (Televisa) environ 24 millions d'abonnés mobiles, ce qui équivaut à une part de marché d'environ 17 %", affirment les analystes de GBM Insight

** Même avec cette nouvelle envergure, (Televisa) devrait faire des investissements significatifs dans le spectre et l'infrastructure pour améliorer son réseau, en plus de toutes les dépenses de publicité et de marketing nécessaires pour qu'une nouvelle marque puisse concurrencer efficacement America Movil AMXB.MX ", ajoutent-ils

** Televisa a déclaré à Reuters que l'entreprise analysait constamment les transactions et qu'elle ne commentait pas les processus en cours

** AT&T Mexico et Cerberus Capital n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires