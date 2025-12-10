 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le radiodiffuseur Televisa bondit à la suite d'informations faisant état d'une offre d'achat d'une unité d'AT&T
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du diffuseur mexicain Televisa

TLEVISACPO.MX grimpent de 7% à la mi-journée après qu'un média local ait rapporté que la société pourrait être proche d'acheter l'unité locale d'AT&T pour un montant compris entre 3 et 4 milliards de dollars

** Le chroniqueur Dario Celis du journal El Heraldo de Mexico a rapporté mardi que l'unité Izzi de Televisa ferait l'offre, tandis que la société d'investissement Cerberus Capital Management était également sur les rangs

** L'acquisition des activités d'AT&T donnerait à (Televisa) environ 24 millions d'abonnés mobiles, ce qui équivaut à une part de marché d'environ 17 %", affirment les analystes de GBM Insight

** Même avec cette nouvelle envergure, (Televisa) devrait faire des investissements significatifs dans le spectre et l'infrastructure pour améliorer son réseau, en plus de toutes les dépenses de publicité et de marketing nécessaires pour qu'une nouvelle marque puisse concurrencer efficacement America Movil AMXB.MX ", ajoutent-ils

** Televisa a déclaré à Reuters que l'entreprise analysait constamment les transactions et qu'elle ne commentait pas les processus en cours

** AT&T Mexico et Cerberus Capital n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICA MOVIL RG-B
1,0000 USD OTCBB -13,79%
AT&T
24,320 USD NYSE -0,77%
GRUPO TELEVISA-CPO
0,5546 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank