Le radiodiffuseur Nexstar est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le diffuseur de télévision Nexstar Media Group NXST.O est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna TGNA.N , a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Tegna ont bondi de 30 % dans les échanges prolongés à la suite du rapport, tandis que les actions de Nexstar sont restées stables.

Un accord potentiel entre les deux sociétés marquerait une étape importante dans la consolidation en cours de l'industrie de la télévision américaine, alors que les diffuseurs s'adaptent aux nouvelles habitudes des consommateurs entraînées par la coupe du cordon et l'expansion rapide du streaming, dans l'attente d'une réglementation plus souple sous l'administration du président américain Donald Trump.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations dans 116 marchés. Elle exploite également des propriétés médiatiques de premier plan, notamment The CW et NewsNation, et s'est récemment concentrée sur le contenu sportif.

Tegna possède 64 stations et exploite des réseaux tels que True Crime Network. L'entreprise est évaluée à environ 2,42 milliards de dollars, contre 5,56 milliards de dollars pour Nexstar, selon les données de LSEG.

Selon le rapport, un accord pourrait se concrétiser bientôt, à condition que les négociations ne rencontrent pas d'obstacles de dernière minute.

Tegna a déjà fait l'objet d'offres de rachat par le passé. En 2022, elle a accepté d'être rachetée par Standard General dans le cadre d'une transaction évaluée à 8,6 milliards de dollars, dette comprise, mais a ensuite résilié l'accord de fusion à la suite d'un examen réglementaire.

Nexstar s'est refusé à tout commentaire. Tegna n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.