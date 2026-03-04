 Aller au contenu principal
Le Qatar interrompt la liquéfaction du gaz et mettra des semaines à redémarrer, selon certaines sources
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marwa Rashad

Le Qatar arrêtera complètement la liquéfaction du gaz mercredi et ne sera pas en mesure de revenir à des niveaux normaux de production et d'exportation de gaz super réfrigéré avant au moins un mois, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Qatar Energy, qui a cessé de produire du gaz cette semaine et a déclaré la force majeure sur les exportations mercredi, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les sources ont indiqué que lorsque l'usine principale de Ras Laffan fermera mercredi, elle ne pourra pas recommencer à transformer le gaz en carburant super réfrigéré avant au moins deux semaines, selon les premières estimations. Une fois redémarrée, il faudra encore au moins deux semaines pour qu'elle atteigne sa pleine capacité, selon les sources.

Guerre en Iran

